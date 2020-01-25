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Bahçeli'den Elazığ ve Malatya depremi sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ ve Malatya'yı vuran depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den Elazığ ve Malatya depremi sonrası açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi.

Bahçeli, 'Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır.' diye konuştu.

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