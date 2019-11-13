Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları:

(ABD ziyareti) Türk milleti tamamıyla sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındadır. Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye’ye haksızlıktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye’ye haksızlık ve hayasız ithamdır.

ABD’nin rotası terörizme açılmaktadır. FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ’ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecektir.



