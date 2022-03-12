HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'den flaş açıklamalar! 'Türkiye çok önemli bir adım atmıştır'

Bahçeli'den flaş açıklamalar! 'Türkiye çok önemli bir adım atmıştır'

12.03.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Savaş sürecinde Türkiye'nin adımlarını ve konumunu değerlendiren Bahçeli "Türkiye barış yolunda çok önemli bir adım atmıştır" dedi. Bahçeli ayrıca Türkiye'de ayçiçek yağı stokuyla ilgili tartışmalara da tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanları arasında gerçekleşen kritik görüşmeyi değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki diplomatik başarısının takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İki ülkenin Dışişleri Bakanının Antalya'dan bir araya gelmesinin yanı sıra Türk dışişlerinin de masada olması hakemlik sıfatının verilmesi olmuştur. Türkiye barış yolunda çok önemli bir adım atmıştır.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISINI TAKDİR ETMEK LAZIM"

Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Basınımızın bazı manşetleri "Barış gerçekleşmedi" şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan bir umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Böyle bir ülkenin bunu yapabilmesi de önemlidir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarısını da takdir etmek lazımdır. Savaş çok yakınımızda."

"YAĞDAN UMUT EDENLER TÜRKİYE'NİN YARININ KARARTMIŞTIR"

Devlet Bahçeli ayrıca son günlerde gündem olan ayçiçek yağı stokuyla ilgili tartışmalara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"23 tane gemi Türkiye'ye ayçiçeği yayı getirecek. Savaş sebebiyle biraz ertelenmiştir. "Türkiye'de yağ yok" diyerek bütün marketlere hücum edilmiştir, basın yoluyla tahrik edilmiştir. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakıcı rezaleti! Emekli hemşirenin çığlıklarına koştularBakıcı rezaleti! Emekli hemşirenin çığlıklarına koştular
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlarABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor! Toplu ulaşıma 'ciddi zam' geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.