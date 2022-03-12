Bahçeli'den flaş açıklamalar! 'Türkiye çok önemli bir adım atmıştır'

MHP lideri Bahçeli basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Rus ve Ukraynalı dışişleri bakanları arasında gerçekleşen kritik görüşmeyi değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki diplomatik başarısının takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İki ülkenin Dışişleri Bakanının Antalya'dan bir araya gelmesinin yanı sıra Türk dışişlerinin de masada olması hakemlik sıfatının verilmesi olmuştur. Türkiye barış yolunda çok önemli bir adım atmıştır.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK BAŞARISINI TAKDİR ETMEK LAZIM"

Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Basınımızın bazı manşetleri "Barış gerçekleşmedi" şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek olan bir umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir. Bu kolay bir iş değildir. Böyle bir ülkenin bunu yapabilmesi de önemlidir. Türkiye'nin bu konuma gelmesindeki diplomatik başarısını da takdir etmek lazımdır. Savaş çok yakınımızda."

"YAĞDAN UMUT EDENLER TÜRKİYE'NİN YARININ KARARTMIŞTIR"

Devlet Bahçeli ayrıca son günlerde gündem olan ayçiçek yağı stokuyla ilgili tartışmalara tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"23 tane gemi Türkiye'ye ayçiçeği yayı getirecek. Savaş sebebiyle biraz ertelenmiştir. "Türkiye'de yağ yok" diyerek bütün marketlere hücum edilmiştir, basın yoluyla tahrik edilmiştir. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmıştır."

