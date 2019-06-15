Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'da muhtarlar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasında şunlar söyledi:

ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir. Türkiye, S-400'ü alacak ve konuşlandıracaktır. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştır. Gerisini ABD düşünmelidir.

(ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'ın mektubu) Bu mektup tepeden tırnağa mahsurlu, marazi ve maksatlıdır.

NATO, ABD'nin arka bahçesi, demir yumruğu, oyuncağı, keyfi olarak 'onu alıp bunu atacağı' küresel bir organizasyon değildir. Eğer böyleyse Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm bağ ve bağlantılarını derhal sorgulamalı, bağımlılık ve tutsaklık yaratan bütün oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir.

Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir. Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir.

