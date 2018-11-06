Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

"ATATÜRK'Ü İDRAK EDEMEYEN YEMİNLİ CUMHURİYET HASIMLARI VARDIR" Bize göre 10 Kasım matem döneminden ziyade Atatürk'ün daha iyi anlaşılması için bir fırsat, bir imkan olmalıdır. Hala Atatürk'ü idrak edemeyen hakkını teslimden imtina eden yeminli Cumhuriyet hasımları vardır, her türlü tezgahları açıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir. Atatürk demek, Türk demektir, Cumhuriyet demektir, Samsun'dan İzmir'e kadar adım adım, aşama aşama sahnelenen kahramanlık demektir. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenler emin olunuz ki bizden değildir.

Hafta sonu karşılayacağımız 10 Kasım'da Aziz Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü yad edeceğiz. Türk tarihine damga vurmuş bir değerdir. Atatürk'ün mizacında karamsarlık yoktur, karakterinde taviz ve teslimiyetin kırıntısı yoktur.

Bahçeli, 10 Kasım, enflasyon rakamları ve Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimleriyle ilgili de mesajlar verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Andımız tartışmasının ardından kamuoyunda başlayan Türkçülük tartışmasına yönelik çok sert tepki gösterdi. Televizyonlardaki tartışma programlarında konunun ele alınmasını da eleştiren Bahçeli, 'Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Türklük son günlerde masaya yatırılıyor. 'Türk milleti kimdir?' sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Bu pespayeliğe hiçbir ülkücü onay vermez' dedi.

YÜKSEK ENFLASYON Türkiye ekonomisi içerisine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır fakat Türkiye bizimdir. Ekonomideki derin yaraları tedavi edip iyileştirmek milli bekamızın gereğidir. Ekonomik muhtaçlığın pençesine düşen vatandaşımız neyini yaksın, nelerini ateşe versin? Dün açıklanan enflasyon rakamlarını herkes gördü. Enflasyon canavarı başını çoktan kaldırdı. Merkez Bankası, yüzde 7.9 oranında öngörmüş daha sonra yüzde 13.4 olarak revize etmişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yıl sonu geçen hafta 23.5 olarak hedeflenmiştir. Yeni ekonomik programda ise yüzde 20.8 düzeyinde tahmin edilmiştir. Dün açıklanan oran son 15 yılın en yüksek rakamıdır. MHP ekonomik sorunlardan siyasal çıkar devşirmeyi niyet etmeyen milli ahlaka sahiptir.

Üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlarımızın varlığı bellidir. Sokaklar huzursuz, insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz risklidir. Trafikte kavga, iş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hakimdir. Anlaşmaya mesafe koyanlar, sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal huzura kastedenlerdir. Kadına şiddet vakaları, cinayet haberleri sıradanlaştı. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Ekonomik sıkıntılar her insanımızı tehdit etmektedir. Konkordato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır. Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar?

ABD aynı anda hem Türkiye'yi idare etmekte hem de PKK/YPG'yi korumaktadır. Bu yanlıştır. İkirciklidir. PKK ile YGP'nin birbirinden ayrılacağı, YPG'nin Suriye örgütü haline getirileceği iddiaları dillendirilmektedir. PKK, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' ÇIKIŞI



Türkiye'yi yeni bir çözüm sürecine çekme arayışı varsa Türk milleti altın kase içinde servisi yapılan öldürücü zehiri asla içmeyecek, bu oyuna kesinlikle gelmeyecektir. Terörle masa kurulmaz. Teröristlerle müzakere yapılmaz. Seri tavizler verilerek akan kan durmaz.

"SABIRLARIMIZI ZORLAYAN GELİŞMELER YAŞANMAKTADIR"



Doğu Akdeniz'de sabırlarımızı zorlayan gelişmeler yaşanmaktadır. Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedeli olacağını çok iyi bilmelidirler. Türkiye'yi dışlayarak Akdeniz'de asla hakimiyet kurulamaz.

ÇOK SERT 'TÜRKÇÜLÜK' TEPKİSİ



Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Türklük son günlerde masaya yatırılıyor. 'Türk milleti kimdir?' sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Bu pespayeliğe hiçbir ülkücü onay vermez. Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek emperyalizme selam yollamaktır. Biz Türklüğümüzle övünürüz, çünkü Türk oğlu Türküz. Türkçülüğümüzle onur duyarız, çünkü kendimizi bildik bileli Türkçülüğün Orhun kaynağından kana kana içtik. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için koşa koşa ölmesini de biliriz. Türklüğümüzle de Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız.

(Ampute Mlli Takım'ın dünya ikinciliği) Hakkınız helal etmesi gereken biri varsa o da sensin.

