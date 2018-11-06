HABER

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 10:51 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Doğu Akdeniz gerilimi için, 'Sabırlarımızı zorlayan gelişmeler yaşanmaktadır. Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedeli olacağını çok iyi bilmelidirler' ifadelerini kullandı. Son dönemde kamuoyunda başlayan 'Türkçülük' tartışmasını ve televizyonlardaki bu konudaki tartışma programlarını eleştiren Bahçeli, 'Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz?' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Andımız tartışmasının ardından kamuoyunda başlayan Türkçülük tartışmasına yönelik çok sert tepki gösterdi. Televizyonlardaki tartışma programlarında konunun ele alınmasını da eleştiren Bahçeli, 'Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Türklük son günlerde masaya yatırılıyor. 'Türk milleti kimdir?' sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Bu pespayeliğe hiçbir ülkücü onay vermez' dedi.

Bahçeli, 10 Kasım, enflasyon rakamları ve Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimleriyle ilgili de mesajlar verdi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Hafta sonu karşılayacağımız 10 Kasım'da Aziz Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünü yad edeceğiz. Türk tarihine damga vurmuş bir değerdir. Atatürk'ün mizacında karamsarlık yoktur, karakterinde taviz ve teslimiyetin kırıntısı yoktur.

"ATATÜRK'Ü İDRAK EDEMEYEN YEMİNLİ CUMHURİYET HASIMLARI VARDIR"

Bize göre 10 Kasım matem döneminden ziyade Atatürk'ün daha iyi anlaşılması için bir fırsat, bir imkan olmalıdır. Hala Atatürk'ü idrak edemeyen hakkını teslimden imtina eden yeminli Cumhuriyet hasımları vardır, her türlü tezgahları açıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir. Atatürk demek, Türk demektir, Cumhuriyet demektir, Samsun'dan İzmir'e kadar adım adım, aşama aşama sahnelenen kahramanlık demektir. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyenler emin olunuz ki bizden değildir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün naçiz vücudu 80 yıl önce toprak olmuştur. Ebediyete irtihalinin 80. yıl dönümünde ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.

Üstesinden gelmemiz gereken ağır sorunlarımızın varlığı bellidir. Sokaklar huzursuz, insanımız kaygılıdır. Geleceğimiz risklidir. Trafikte kavga, iş yerinde kavga, evde kavga, siyasette kavga hakimdir. Anlaşmaya mesafe koyanlar, sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal huzura kastedenlerdir. Kadına şiddet vakaları, cinayet haberleri sıradanlaştı. Türkiye sosyal ve toplumsal bunalımın kıyısındadır. Ekonomik sıkıntılar her insanımızı tehdit etmektedir. Konkordato ilanları sanki otomatiğe bağlanmıştır. Böylesi bir zamanda fabrikalar niye yanar?

YÜKSEK ENFLASYON

Türkiye ekonomisi içerisine çekildiği kur savaşından ağır hasar almıştır fakat Türkiye bizimdir. Ekonomideki derin yaraları tedavi edip iyileştirmek milli bekamızın gereğidir. Ekonomik muhtaçlığın pençesine düşen vatandaşımız neyini yaksın, nelerini ateşe versin? Dün açıklanan enflasyon rakamlarını herkes gördü. Enflasyon canavarı başını çoktan kaldırdı. Merkez Bankası, yüzde 7.9 oranında öngörmüş daha sonra yüzde 13.4 olarak revize etmişti ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Yıl sonu geçen hafta 23.5 olarak hedeflenmiştir. Yeni ekonomik programda ise yüzde 20.8 düzeyinde tahmin edilmiştir. Dün açıklanan oran son 15 yılın en yüksek rakamıdır. MHP ekonomik sorunlardan siyasal çıkar devşirmeyi niyet etmeyen milli ahlaka sahiptir.

ABD aynı anda hem Türkiye'yi idare etmekte hem de PKK/YPG'yi korumaktadır. Bu yanlıştır. İkirciklidir. PKK ile YGP'nin birbirinden ayrılacağı, YPG'nin Suriye örgütü haline getirileceği iddiaları dillendirilmektedir. PKK, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' ÇIKIŞI

Türkiye'yi yeni bir çözüm sürecine çekme arayışı varsa Türk milleti altın kase içinde servisi yapılan öldürücü zehiri asla içmeyecek, bu oyuna kesinlikle gelmeyecektir. Terörle masa kurulmaz. Teröristlerle müzakere yapılmaz. Seri tavizler verilerek akan kan durmaz.

"SABIRLARIMIZI ZORLAYAN GELİŞMELER YAŞANMAKTADIR"

Doğu Akdeniz'de sabırlarımızı zorlayan gelişmeler yaşanmaktadır. Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedeli olacağını çok iyi bilmelidirler. Türkiye'yi dışlayarak Akdeniz'de asla hakimiyet kurulamaz.

ÇOK SERT 'TÜRKÇÜLÜK' TEPKİSİ

Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Türklük son günlerde masaya yatırılıyor. 'Türk milleti kimdir?' sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Bu pespayeliğe hiçbir ülkücü onay vermez. Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek emperyalizme selam yollamaktır. Biz Türklüğümüzle övünürüz, çünkü Türk oğlu Türküz. Türkçülüğümüzle onur duyarız, çünkü kendimizi bildik bileli Türkçülüğün Orhun kaynağından kana kana içtik. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için koşa koşa ölmesini de biliriz. Türklüğümüzle de Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız.

(Ampute Mlli Takım'ın dünya ikinciliği) Hakkınız helal etmesi gereken biri varsa o da sensin.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
MHP'nin adayı Nuri Alço mu? MHP'nin adayı Nuri Alço mu?
AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP meclis

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 64 yorum
Evet Atatürk'ü idrak edemeyen ve Hem Atatürk hem Cumhuriyet hasımları var Bahçesiz efendi ve sen onların kıçını yalıuyorsun
tamamda Bahçeli sen bu adamı Başkan yaptın , en büyük hata sende...
Milli ahlak'a sahip Dolar sahibi..:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

MHP'nin adayı Nuri Alço mu?

MHP'nin adayı Nuri Alço mu?

AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!

AK Parti seçim öncesi temayül yoklaması yapacak!

Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki

Açıklamaları olay olmuştu! Ahmet Hakan'dan AK Partili Yusuf Başer'e tepki

AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler

AK Parti ve CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Öne çıkan isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.