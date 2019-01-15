Bahçeli'den grup toplantısında açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Yarım asırdır Türk ve İslam'ın haysiyetini savunduk. Gün geldi şehit, gün geldi şahit olduk. Ancak her dem taze olmayı başardık. Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz. Yarım asırlık mazimizle Türkiye'nin geleceğine talibiz. Cumhur İttifakı'nın yaşaması konusunda kararımız karar, sözümüz senettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerleşip olgunlaşması, 15 Temmuz'ların bir daha olmaması konusunda sorumluyuz. Kimin ne söylediğinin anlamı yoktur. Biz Türkiye'nin yanındayız.

Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin.

