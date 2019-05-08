Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli İstanbul seçimleriyle ilgili, "6 Mayıs'ta YSK itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. Seçimin iptaline, 23 Haziran'da yinelenmesine karar vermiştir. YSK oy çokluğu ile hakkında tercümanı olmuştur" dedi. MHP lideri, Cumhur İttifakı tartışmalarıyla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. "KAPAK OLSUN" POLEMİĞİ

MHP lideri Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında kendisine yönelik 'kapak olsun' sözlerine de sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Binası'na T.C ibaresini eklediğini hatırlatarak, 'Bu da Bahçeli'ye kapak olsun' demişti. Bu sözlere yanıt veren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu konuşmasının bir yerinde İBB binasına T.C eklendiğini ifade etmiş bunun da bana kapak olduğunu söylemiştir. Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf ettin. Kılıçdaroğlu bilesin ki, gazozuna oyun olmaz, şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın, ya görmedin" dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama! AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler AK Partili Özel: Bu panik, telaş, hakaret niye?

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ SORUYA YANIT



Grup toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi: (Kılıçdaroğlu'na) Bazı konuşmasında (YSK'ya yönelik 'çete' sözleri) suç unsuru olduğu kanaatindeyim. Kendisi müracaat etsin, dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunsun. (Abdullah Gül'ün açıklamaları) Mesajını okudum. 367 ile ilgili olarak o dönemin Yargıtay Başsavcısı'yla aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına saygı duysun. (İlçe seçimlerinin iptali) Böyle bir itiraz söz konusu olmamış. Onlara itiraz kendileri yapsın. Tartışma büyükşehir belediye başkanlığı üzerinedir. Bahçeli'nin açıklamaları: Türkiye'nin katılaşan sorunlarının çözümü konusunda herkesin söyleyecek sözü, atacak adımları vardır, olmalıdır. Kavga ile zaman kaybedemeyiz. Ya adil bölüşüp çok olacağız ya da bölünüp yok olacağız. Hayallerimizin sınırı yoktur, ülkülerimizin eşi ve emsali yok. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere tekrar hatırlatırım ki, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz, binlerce yıllık Türk tarihinin bereketiyiz.

"31 MART'IN KAZANANI AÇIK ARA CUMHUR İTTİFAKI'DIR"



Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık, görüşlerimizi açıkladık. Bir kez daha söylemek isterim ki 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. Bu gerçeğin inkarı mümkün değil. MHP saygıya layık müstesna bir başarıya imza atmıştır. YSK'NIN İSTANBUL KARARI



31 Mart'tan hemen sonra sıcak tartışma konusu tezahür etmiş, siyasi gündemin seyrini etkilemiştir. Bu tartışmaların birinci boyutunda İstanbul seçimlerinin akıbeti, diğerinde Cumhur İttifakı spekülasyonları yer almıştır. 6 Mayıs'ta YSK itirazları görüşmüş adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. Seçimin iptaline, 23 Haziran'da yinelenmesine karar vermiştir. YSK oy çokluğu ile hakkında tercümanı olmuştur. YSK'nın kararına saygı duyuyoruz. Darbe olduğunuz söylemek, kurul üyelerine çete üyesi iftiralarında bulunmak kirli bir ağızdır. "CUMHUR İTTİFAKI" İDDİALARINA TEPKİ



31 Mart'tan sonra Cumhur İttifakı'nın bulanmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Zillet çetesine figüranlık yapanlar beklenen tepkilerini vermişlerdir. Fitne oklarını fırlatmaya başlamışlardır. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır. Bunları çok da ciddiye almıyoruz ama böyle olunca da azıtıyorlar. Zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak, anladıkları dilden konuşmak mecburiyet halini alıyor.

Zannedersiniz ortada büyük bir sorun var da gizleniyor. Televizyonları açın balık istifine dönen, zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Şahinlik taslayıp sinek avına çıkarlar. Bilmeden çok şey söylerler ama boş söylerler. Bunların hepsini tanıyoruz. Sosyal medyayı kurcalayan, gazete sayfalarını karıştıran sivri akıllıları mutlaka görürsünüz. Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan, ardamarı çatlamışçasına MHP ile AK Parti arasında sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP'nin AK Parti'nin altını oyduğunu hayasızca söylediler. MHP'nin oy oranı yüzde 18 ise AK Parti'nin de yüzde 35'tir dediler. Halbuki İl Genel Meclisi'nde MHP'nin 18.81, AK Parti'nin ise yüzde 45,61'dir. Bu yalın gerçeği göremediler. 1 Mayıs'ta açıklama yaparak durduğumuz yeri, ittifaka bakışımızı net şekilde paylaştım. Müfteriler hayal kırıklığına uğradılar. Cumhur İttifakı Türk milletinin ta kendisidir. Ruh kökünün mümtaz bir tecellisidir. Bu meşaleyi söndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın bozulmasını dileyen kim varsa herkes bilsin ki, karanlık ve kuytu köşelerde barınan devşirilmiş namertlerdir.