HABER

Bahçeli'den grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Bahçeli, bazı AK Partili isimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revize yapılabileceğine dair açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, "AK Partili bazı yöneticilerin sistemin aksayan yönlerine ilişkin kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır fakat bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP'nin değirmenine su taşıyacaktır" dedi.

Bahçeli'den grup toplantısında açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşmamıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan 93 yıl sonra Türkiye FETÖ işgal teşebbüsüne direkt muhatap olmuştur. Biz hiçbir teröristten aman dilemeyen büyük Türk milletiyiz. Bağımsızlık onurumuzu ayağa düşürmeyiz. Milli bekamızı yedirmeyiz, asla da çiğnetmeyiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Tarihin omuzlarımıza yüklediği ve ertelenmesi halinde çok ciddi maliyetleri olacak vaziyetlerimizi temin için kollarımızı sıvadık. Parlamenter sistemde daha fazla yol alamayacağımız 15 Temmuz'da belli olmuştur. Milli güvenliğimiz ağır baskı ve dayatmalar altındaydı. Devlet yönetiminde varlığı malum olan düğümün çözülmesi, bu suretle yasal bir hüviyete kavuşturulması gerekiyordu. Türk milleti 16 Nisan halkoylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne evet demiştir. Türkiye, 16 Nisan 2017 ile fiilen, 9 Temmuz 2018 ile resmen 3. evreye geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi keyfi olarak kurulmadı. Cılız ve çıkarcı emellere çatısı örülmedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin yaşama azminin aynen tecellisidir. Siyasi istikrarın teminatıdır. Yeni sistemle beraber barajın yüzde 50+1'e çıkması müstesna bir uzlaşmayı sağlamıştır.

SİSTEM TARTIŞMASI

Değişen rejim değildir. Sistem değişikliğini karalamaya yeltenenler iyi niyetten yoksun bozgunculardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması, güçlenmesi zaman alacaktır. Dünya üzerinde hiçbir sistem kısa sürede fayda ve sonuçları tam manasıyla vermemiştir. Beklenen ve ölçümü yapılan bir durumdur. Geçiş sürecinde varolan uyum sorunlarının aşılması kaçınılmazdır. Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye ne millete ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır. Bunlar ne istiyorlar, koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün? Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı amaçlıyorlar. Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Kılıçdaroğlu öncelikle Türkiye'nin karşı tarafından yer almasından dolayı nedamet getirsin, şahsı için dert etsin. Aklı varsa da kendine saklasın. HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur. Bilinmelidir ki CHP'den hiçbir halt olmayacaktır. İP'ten HDP'den bu memlekete en ufak bir hayır gelmesi düşünülemeyecektir. CHP demek kriz, kaos, kavga demektir. İster sevsinler ister sevmesinler, durmayıp papatya falı açsınlar, fakat ne yapsalar boştur.

"HAKLI ÇIKTIK"

Türkiye'nin geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. 31 Mart seçimlerine derin anlamlar yüklemiş, analiz ve yorumlarımızı samimiyetle ifade etmiştim. Zillet ittifakı bir kez daha sistem tartışması başlatacak, bu nedenle 31 Mart seçimi önemliydi. Nitekim haklı çıktık. Bir kez olsun bizi yanılttıkları baki değildir. İBB seçiminden sonra yeni hükümet sistemine yönelik itirazların çoğalması bir senaryonun tedavülüne işarettir.

AK PARTİLİ İSİMLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelişmesi için atılacak samimi adımların sonuna kadar arkasındayız. Ancak 1. yılı bile dolmadan tahrip girişimleri Türkiye düşmanlarına el sallamaktır. AK Partili bazı yöneticilerin sistemin aksayan yönlerine ilişkin kendi aralarında değerlendirme yapmaları doğaldır fakat bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP'nin değirmenine su taşıyacaktır.

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’deCumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de
Adana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler haklarını istiyorAdana Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler haklarını istiyor
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'dan ayrıldı

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

CHP’den MYK ve PM sonrası açıklama!

Gölde kaybolan AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Gölde kaybolmuştu! AK Partili yönetici böyle bulundu

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

CHP'li Gök'ten flaş 'parlamenter sistem' açıklaması

Ankara'da ses getirecek açıklama: Türkiye'nin en önemli gündemi

Bülent Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.