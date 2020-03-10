Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Lideri Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: Uygarlıkla özdeşleşmemiş halen barbar eğilimler taşıyan toplum ve ülkelerin mevcudiyeti hayal kırıklığıdır. Utanmadan medenilik pozu verirler ama gerçekte insani değerlere maruz olduklarını gizleyemezler. Batı'nın hali pürmelali tam da budur. Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar insanım diyen herkesi ürkütmüştür. Ülkemizin farklı illerinden Avrupa'ya gitmek amacıyla yollara düşen sığınmacıların maruz kaldıkları trajediler tek kelimeyle barbarlıktır. Yapılmayan zulüm kalmamıştır. Avrupa'ya gitmek isteyen masumları durdurup şiddet ve nefretle püskürten Yunanistan, zulmün koçbaşı haline gelmiştir. Uluslararası hukuk ihlal edilmekle kalmamış, insan hakları da tozlu raflara kaldırılmıştır. Sığınmacılara acımasız muamele Yunan ipliğini pazar çıkarmıştır. Yazık değil midir, ayıp değil midir, rezalet değil midir? Barbarlık değilse bu, barbarlık nedir? Avrupa insani felaketlere duyarsızdır. AB ülkeleri Türkiye'yi anlamak ve kavramaktan uzaktır. Yunanistan'ın desteklenmesi barbarlığa ortaklıktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi buharlaşmış, 1967 protokolü budanmıştır. Yunanistan ve Avrupa ülkeleri sığınmacıların müracaatlarını almak zorundadır. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bu tutumun uluslararası hukukta yeri olmadığını açıklamıştır. Ateş açması, botlarını batırması haydutluktur, hukuksuzluktur.

MHP olarak bu tabloya sessiz kalamazdık. Bebek ve çocukların hüzünlü durumlarını seyredemezdik. Gönül ve vicdan seferberliğiyle yaralara merhem olmalıydık. Geçen hafta Edirne'de 0-10 yaş grubunu hedefleyen göçmen kreşini kurmak için devreye girdik. Sınırda tutacak el bekleyen, müşfik bir irade gözetleyen çocukların ihtiyaçlarını Edirne'ye gönderdik. Bebeklere acımayan, çocuklara aldırmayan bir medeniyetin temelleri çürük, tebessümü sahte, tezahürü karanlıktır. Yunanistan'ın içinde bulunduğu AB'nin özeti budur. Zalimin zulmü bir gün kendisine dönecektir. Zalimin düşmanı Allah'tır. 272 MİLYON İNSAN GÖÇ YOLUNDADIR Göç olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Pek çok insan terörden, savaştan kurtulabilmek uğruna plastik şişme botlarla açık denizleri geçmeye göze almıştır. Uluslararası Göç Örgütü'nün 2020 raporuna göre 272 milyon insan göç yolundadır. Göçler sonucu bir yanda yeni devletler kurulurken, diğer yandan imparatorluklar yıkılmıştır. Sınırlara duvar inşası sonuç vermemiştir. Binlerce insan Akdeniz'i geçip Avrupa'ya sığınabilmek için hayatlarını kaybetmiştir. 2016'da 6 bin kişi boğulmuştur. Açlık, kıtlık, yoksulluk ve güvenlik tehditleri milyonlarca insanın başka yere gitmesinin temelidir.

Suriye'de milyonlarca insan yurtlarından kopmuş, yollara dökülmüştür. Aylan Bebeğin hiçbir suçu yoktur. Allah bu hesabı bir gün soracaktır. Mazlumların ahı vakti, zamanı geldiğinde zalimleri inim inim inletecektir. "KÜLFET TÜRKİYE'YE YÜKLENMİŞTİR" Türk milleti mazlumlara her fırsatta kucak açmıştır. Batı ise kulak tıkamıştır. Suriye kaosunun sosyal ve ekonomik faturasını ödeyen bellidir. 2011 yılının mayıs ayında sığınmacı kampları açılmıştır. Ülkemizde Suriyeli sayısı 3,6 milyon düzeyindedir. 2014 yılında 50 bin seviyesinde olan düzensiz göçmen sayısı sıçrama yaşamıştır. 27 Şubat 2020'de 34 şehit vermemiz üzerine isabetli şekilde sınır kapıları açılmıştır. Dün itibariyle sınırı geçen sığınmacı sayısı 142 bin, Ege'yi geçen sığınmacı sayısı bin kişidir. Türkiye taahhütlerine her zaman sadık kalmıştır. Türkiye sığınmacı deposu, mülteci toplanma kampı değildir. Ege'de göçmen ölümlerinin engellenmesi, yasa dışı göçün yasal göçle ikame edilmesinden sonuç alınamamıştır. Uygulamada pek çok pürüz çıkmış, külfet Türkiye'ye yüklenmiştir.