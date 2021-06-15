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Bahçeli NATO'ya peş peşe tepki: 15 Temmuz'da neredeydi

15.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "NATO bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken bu NATO neredeydi, ne yapıyordu?" dedi.

Bahçeli NATO'ya peş peşe tepki: 15 Temmuz'da neredeydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

Türkiye’nin 98 yıllık dış siyasetinde ihtiyat ve denge, kuşku ve kaygı belirleyen unsur olmuştur.

Emel sahiplerini uyarıyorum, Türkiye önüne gelenin azarlayacağı, tehditlere boyun eğeceği bir ülke olmayacaktır.

Cumhur İttifakı ve MHP Türkiye’nin milli varlığına ve tarihi misyonuna sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Türkiye başkalarının yazdığı bölgesel senaryolarda figüran olmayacak kadar önemli ve güçlü bir ülkedir.

Biden'ın Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede bir müttefik gördüğü belirsizliğini korumaktadır.

NATO bugüne kadar Türkiye'nin hangi güvenlik ihtiyacına cevap vermiştir? İttifakın en büyük 2. ordusu Türk ordusudur. 15 Temmuz'da başkentimiz hainler tarafından bombalanırken bu NATO neredeydi, ne yapıyordu?

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu hemen seçim diyor, PKK da seçim istiyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş şakşakçılık yapıyor. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor.

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Devlet Bahçeli MHP

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