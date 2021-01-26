Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Millete vekalet, onurlu ve en üstün demokratik görevdir. Ömür adamadan, gönüllere girilemez. Bizi arayan Türk Milleti'nin bizatihi varlığında bulacaktır. Bariz farkımız da budur. Türk oğlu Türküz biz, şanımız bellidir. Surumuzda gedik açtırmayacağız. "Açarız" diyen varsa alnını karışlarız. Karanlık emellerini bizim üzerimizeden icra etmek üzere emre amade şekilde bekleşenler, çölde gemi yolu gözleyenler kadar da ahmaktırlar. 21. yüzyılın 3. on yılına girmemiz bunların davranış kalıplarına maalesef tesir etmemiştir. Hep aynı ilkellikler. Bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Ülkemize ve ülkülerimize kefen biçen olursa da o kefeni başlarına geçiririz.

SİYASETÇİ VE GAZETECİLERE SALDIRI

Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda milliyetçi hareket arasında bağ kurmak zorlama bir insattır. Gözümüzü Türk Milleti uğruna daldan budaktan esirgemeyiz, taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Biz bu basit taktiklerin iç yüzünü, sinsi kurguları, kanlı planların sahaya taşınma arayışlarını da 12 Eylül öncesinden beri tanır ve hafızalarımızda saklı tutarız. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Millet için bir tehdit olursa değil kavga, ölümü bile göze alırız. Gümdeme gelmek için saldırı organize edenler, tavsiyem odur ki, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evine kamera yerleştirip, kayda alması, 'bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır.