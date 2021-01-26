Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Millete vekalet, onurlu ve en üstün demokratik görevdir. Ömür adamadan, gönüllere girilemez. Bizi arayan Türk Milleti'nin bizatihi varlığında bulacaktır. Bariz farkımız da budur. Türk oğlu Türküz biz, şanımız bellidir. Surumuzda gedik açtırmayacağız. "Açarız" diyen varsa alnını karışlarız. Karanlık emellerini bizim üzerimizeden icra etmek üzere emre amade şekilde bekleşenler, çölde gemi yolu gözleyenler kadar da ahmaktırlar. 21. yüzyılın 3. on yılına girmemiz bunların davranış kalıplarına maalesef tesir etmemiştir. Hep aynı ilkellikler. Bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz. Ülkemize ve ülkülerimize kefen biçen olursa da o kefeni başlarına geçiririz.
Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda milliyetçi hareket arasında bağ kurmak zorlama bir insattır. Gözümüzü Türk Milleti uğruna daldan budaktan esirgemeyiz, taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Biz bu basit taktiklerin iç yüzünü, sinsi kurguları, kanlı planların sahaya taşınma arayışlarını da 12 Eylül öncesinden beri tanır ve hafızalarımızda saklı tutarız. Kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Millet için bir tehdit olursa değil kavga, ölümü bile göze alırız. Gümdeme gelmek için saldırı organize edenler, tavsiyem odur ki, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık bir siyasetçinin evine kamera yerleştirip, kayda alması, 'bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır.
Malum saldırıların gerçekleşme zamanlaması dikkatle analiz edilmeli. Cumhur İttifakı'nda sorun varmış gibi servis etmek, toplumsal hassasiyetlerle oynamak, zillet partilerine ulaşmış yeni bir görev emridir. Boğaziçi Üniversitesi'nde süregelen eylemler bize göre bir prova niteliği taşımaktadır. Özellikle konjonktürel ekonomik sorunlardan sokak hareketi çıkarmak için çırpınan iş birlikçilerin varlığı da bilinen bir gerçektir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir. Serok Ahmet'in konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır. Biz onun namertliğini iyi biliriz. Koalisyon için bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık, insan içine çıkacak yüzü olmazdı. Serok Ahmet sufleyi aldığı yerlerle bağlantısını derhal gözden geçirmelidir.
Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.
Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.
HDP'nin kapatılmasında somut delil ve belgeler var. MHP, Türkiye'nin çıkarlarını her düşüncenin üstünde tutan siyasi anlayışın temsilcisidir. HDP'nin kapatılması adalete, hakkaniyete aykırılık teşkil etmeyecektir. CHP'ye göre terörist Demirtaş serbest bırakılmalı, İYİ Parti'ye göre özgürlüğe kavuşmalı. CHP yönetimi teröristle değil, valilerle, kaymakamlarla uğraşmaktadır. Valilerimizin, kaymakamlarımızın hangi fiilleri militanlığa uygundur. CHP yönetimi militan arıyorsa, DHKP-C ve PKK hayranı il başkanlarına bakacaklar.