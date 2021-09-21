Bahçeli'den HDP çıkışı: Meşru bir organ değildir

MHP lideri Bah\u00e7eli HDP i\u00e7in, "Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn mazbata alm\u0131\u015f maskeli halidir." ifadelerini kulland\u0131.\nCHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu "K\u00fcrt sorunuyla ilgili HDP'yi me\u015fru organ g\u00f6rebiliriz." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...\n\n K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan 'K\u00fcrt sorunu' a\u00e7\u0131klamas\u0131! Selahattin Demirta\u015f'tan yan\u0131t geldi\n
Okuyucu Yorumları 0 yorum