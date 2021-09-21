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Bahçeli'den HDP çıkışı: Meşru bir organ değildir

21.09.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir." dedi.

Bahçeli'den HDP çıkışı: Meşru bir organ değildir

MHP lideri Bahçeli HDP için, "Terör örgütünün mazbata almış maskeli halidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Kürt sorunuyla ilgili HDP'yi meşru organ görebiliriz." açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli HDP Halkların Demokratik Partisi MHP
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