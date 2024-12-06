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Bahçeli'den herkesin merak ettiği 'Öcalan' yanıtı geometri örneğiyle geldi: Yeni sürecin adını da koydu

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
06.12.2024 11:39
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Bugün Türkiye siyasetinin gündeminin bir numaralı başlığı olan 'Abdullah Öcalan' çağrısının öncü adımlarından biri 1 Ekim'de sahne buldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM'de DEM Partililerle tokalaşması kamuoyu için sürprizdi. Devamında Bahçeli gündeme yön vermeye devam etti ve terörist başının Mecliste konuşma yapmasını önerdi. Geldiğimiz noktada Bahçeli bu çağrının merak uyandıran gerekçesini ilk kez açıklarken verdiği geometri örneğiyle dikkat çekti.

Bahçeli'den herkesin merak ettiği 'Öcalan' yanıtı geometri örneğiyle geldi: Yeni sürecin adını da koydu

TBMM'nin bu yılki yasama döneminin açılışı 1 Ekim'deydi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mecliste DEM Partililerle tokalaşarak hemen herkesi şaşırttı. MHP lideri daha sonra bu hamlesinin nedeni sorulduğunda "Beni harekete geçiren Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmadır" açıklamasını yaptı.

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'ÖCALAN' ÇAĞRISI TARTIŞMALARIN ANA ODAĞI HALİNE GELDİ

Bahçeli ilerleyen günlerde şaşırtmaya devam etti. 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada terörle mücadele mesajları veren ve bölgede artan gerilime dikkat çeken Bahçeli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın umut hakkından yararlanmasını, TBMM'de DEM Parti'nin grup toplantısında konuşma gerçekleştirerek terör örgütünün lağvedildiğini açıklamasını gündeme getirdi. Bahçeli'nin aylar önce yaptığı ve defalarca yinelediği bu çağrısı bugün dahi tartışmalara konu olmaya devam ediyor.

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DEM PARTİ YANIT BEKLİYOR, SURİYE'DE SAVAŞ BAŞLADI

Öcalan'ın TBMM'ye gelmesi birçok parti tarafından sert tepkiyle karşılandı. DEM Parti, Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığına resmi dilekçe verdi. Bu sırada Suriye'de çatışmaların patlak vermesi de Öcalan tartışmasına yeni bir boyut kattı. Süreç tüm hararetiyle ilerlerken Bahçeli, Ekol TV'ye yaptığı açıklamalarla Öcalan çağrısının merak edilen perde arkasını açığa çıkardı.

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BAHÇELİ YENİ SÜRECİN ADINI KOYDU

DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan ve partisinin grup toplantısında yaptığı 'Öcalan' çağrısıyla devam eden sürecin adıyla ilgili tartışmalara değinen Bahçeli, süreci “Huzur içinde terörsüz Türkiye” olarak adlandırdı.

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"SİYASETEN YAPILMIŞ BİR ÇAĞRI DEĞİL"

Öcalan çağrısının "siyaseten yapılmış bir çağrı olmadığını" vurgulayan Bahçeli, bu nedenle çağrısını 3 grup toplantısında yinelediğini ve arkasında durduğunu söyledi.

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ÖCALAN ÇAĞRISININ NEDENİ NE?

Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını neden yaptığına açıklık getirirken bir geometri örneği vererek “İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı” dedi.

DEM PARTİ'YE ÇAĞRI

DEM Parti'nin Türkiye partisi olması yolunda adım atması beklentisini dile getiren Bahçeli, terör sorununun 40 yıldır devam ettiğini, bunun artık sonlanması gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
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