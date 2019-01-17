Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Engeller, gözünüzde büyürse, karamsarlık gönlünüzde boy verirse, bırakınız başarmayı ilk adımı bile zor atarsınız. Dava adamı, inanç ve iman adamıdır.

AK Parti ile birlikte milli kaderimize birlikte yön verdik. Birinci ana siyasi hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'ta güçlü çıkmasıdır. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafıdır. Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı kırmak isteyen iç ve dış mihraklara unutmayacakları bir dersin verilmesini istiyoruz.

Oy dağılımları dikkate alarak siyasi irademizi somutlaştırdı. AK Parti'nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleri ile bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhur İttifakı'na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık. Büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde değerli adaylarımız demokratik yarışa gireceklerdir.

İsrail işin içindedir, malum Körfez ülkeleri de devrededir. Güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa buna denilecek bir şey yoktur.



