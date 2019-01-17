HABER

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Engeller, gözünüzde büyürse, karamsarlık gönlünüzde boy verirse, bırakınız başarmayı ilk adımı bile zor atarsınız. Dava adamı, inanç ve iman adamıdır.

AK Parti ile birlikte milli kaderimize birlikte yön verdik. Birinci ana siyasi hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'ta güçlü çıkmasıdır. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafıdır. Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı kırmak isteyen iç ve dış mihraklara unutmayacakları bir dersin verilmesini istiyoruz.

Oy dağılımları dikkate alarak siyasi irademizi somutlaştırdı. AK Parti'nin yönetimi altında bulunan büyükşehir belediyeleri ile bunların ilçe belediyelerinde de biz Cumhur İttifakı'na uygun olacak şekilde adaylarımızı çıkarmadık. Büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde değerli adaylarımız demokratik yarışa gireceklerdir.

İsrail işin içindedir, malum Körfez ülkeleri de devrededir. Güvenli bölge tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaksa buna denilecek bir şey yoktur.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiBahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' BahçeliÇarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhur İttifakı için çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.