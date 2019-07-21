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Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2019 15:20 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir" dedi. Bahçeli, ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarma kararı hakkında da konuştu.

Devlet Bahçeli'den ABD'nin F-35 kararı hakkında flaş sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman'da vatandaşlara seslendi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Bize oy veren Karamanlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. 31 Mart seçim sürecinde üstün bir mücadele ruhu ile çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı içtenlikle takdir ediyorum. Karaman'ın ehline emanet edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Karaman'da sıra MHP'dedir.

Türk milletinin kutlu özlemleri vardır, muazzam ülküleri üzerinde titrediği bir ülkesi vardır, varlığını ve birliğini korumak için sarsılmaz bir irade kudreti bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi macera değil, mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, büyük Türkiye hedefinin hukuki ve ahlaki güç kaynağıdır. Türkiye'nin karşısında saf saf dizilerek karanlık çevrelerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaları boşuna değildir. Maksat arızalıdır. Gezi Parkı'nda 3-5 ağacı kılıf yaparak organize toplumsal bir kalkışmayı provoke eden failler, yeni sistemden rahatsızdır. 6-7 Ekim olayları ile isyanı deneyenler yeni sistemden şikayetçidir.

Dünyada kansız ve kazasız üstelik demokrasinin marifetiyle sistem değişikliğini başaran, işgalin kıyısındayken bir anda Yenikapı dirilişi ile dirayetini gösteren Türk milleti emperyalist ülkelerin senaryolarını bozmuş, yırtıp atmıştır. Tuzakların, tertiplerin sebebi işte budur. Türkiye'nin yaptırım kuşatmasına alınma terbiyesizliğinin ana gayesi burada aranmaktadır. Yükseldikçe ayağımıza zincir vurmaya çalışıyorlar.

TBMM'de temsil edilen bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz varlığı ile ilgili destekleyici bir tutumun içine girmiyor. Amaç iğrençtir, niyet kötüdür. Siyasi bölücülerin, bu milletin suyunu içip ekmeğini yemesi, zuldür, haramdır. HDP düşmanların içimize kadar sızmış uzantısıdır. Bugünlerde birlikte olunamayacaksa ne zaman olunacaktır? Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak suç değil midir? Soysuzluk değil midir? HDP, CHP ve İP'in zillet ortağıdır. İP'çileri Meclis'e sokan bölücü ve yıkıcı odaktır. Türkiye zillet direncine rağmen vatanı ile sonsuza kadar yaşayacaktır.

ABD'NİN F-35 KARARI

ABD'nin F-35'ten Türkiye'yi çıkarma hatası yeni bir başlangıca vesile olabilecektir. Kimsenin yanına kalmayacaktır. Kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefiklik de inşallah gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti kimsenin eline, avucuna bakmaz. Hedef koyarız, inanırız, biz de yaparız.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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