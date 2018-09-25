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Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 23:29 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘#fallingstar’ (Kayan Yıldızlar) akımını hedefe koyarak “Yozlaşmış akınlara itibar etmeyin” dedi.

Bahçeli’den 'Kayan Yıldızlar' akımına tepki

Sosyal medyada zenginler tarafından başlatılan akımda insanlar ayağı takılarak düşmüş gibi poz veriyor. Bu sırada zenginlerin ‘servetleri’ de fotoğraf karesinde görülebilecek şekilde etrafa saçılıyor.

Türkiye’de de bunun öncüsü Seda Sayan ile YouTube fenomeni Danla Bilic oldu.

Twitter’dan 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle açıklama yayınlayan Bahçeli, şunları kaydetti: “Türkçe’yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız.”

sedasayan

"AF İSE ÇIKARTIRIZ"

Öte yandan MHP lideri af gündemiyle ilgili de şunları yazdı: “Hakikaten Türkçe düşünürsek ayrık otlarını birer birer ayıklarız. Türkçe duruş gösterirsek milli vicdanın çağrısını işitiriz. Af ise beklenen çıkartırız, ekonomik kuşatmaysa yapılan yararız, siyasal kanama ve sosyal parçalanmaysa kurgulanan biz Türkçe’yle şer oyunu bozarız.”

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MHP Devlet Bahçeli #fallingstar Kayan Yıldızlar Seda Sayan danla biliç Türkçe

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