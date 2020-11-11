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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Biden' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı seçilen Biden'ı tebrikte aceleci davrandığını iddia ederek sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu yeni efendisi ile sosyal medya ile temas kurma gereği hissetmiştir, senin yandaşın oldum demiştir'' ifadesini kullandı.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Biden' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'DE BIDEN DÖNEMİNE DOĞRU

''Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikanın muhtevasıdır. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

''ABD'DEN BEKLENTİMİZ TÜRKİYE’Yİ KÜÇÜK GÖRMEMESİ''

Yine de temkinli tebdirli bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır. Biden'ın geçmişteki gel gitleri Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir. Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

''NE ÇOK BIDEN ŞARLATANI TRUMP SOYTARISI VARMIŞ DA HABERİMİZ OLMAMIŞ''

Ne çok Biden şarlatanı Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış. ABD'nin 50 eyaletini bildiği kadar Yozgat'ın, Şırnak'ın vatan coğrafyasındaki yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkes şikayet etmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NA ''BIDEN'' TEBRİĞİ TEPKİSİ

Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Seçim sonuçları kesinleşmeden başkanlık makamı yeni sahibini bulmadan bir muhalefet partisi liderinin kutlama mesajı neyin nesi kimin sesidir? CHP'yi ABD'nin sevdalısı yapan ilişkiler ağını nereye koyalım? Kılıçdaroğlu yeni efendisi ile sosyal medya ile temas kurma gereği hissetmiştir, senin yandaşın oldum demiştir. Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir.

KARABAĞ'DA 30 YILLIK İŞGALİN SONU

Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur."

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