Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Biden' tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD'DE BIDEN DÖNEMİNE DOĞRU

''Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikanın muhtevasıdır. Kaldı ki, biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamdolsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.

''ABD'DEN BEKLENTİMİZ TÜRKİYE’Yİ KÜÇÜK GÖRMEMESİ''

Yine de temkinli tebdirli bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır. Biden'ın geçmişteki gel gitleri Türkiye'ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir. Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

''NE ÇOK BIDEN ŞARLATANI TRUMP SOYTARISI VARMIŞ DA HABERİMİZ OLMAMIŞ''

Ne çok Biden şarlatanı Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış. ABD'nin 50 eyaletini bildiği kadar Yozgat'ın, Şırnak'ın vatan coğrafyasındaki yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkes şikayet etmiştir.