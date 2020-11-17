Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Hayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:
15 Kasım'da Kıbrıs Türklüğü tarihi bir günü heyecanla yaşamıştır. Devlet ve siyaset heyetine iştirak ederek KKTC'yi ziyaret ettik. Ziyaretimizin mana ve mesajı anlamlı ve güçlüdür. Devlet kurulasıya kadar mücahitlerin kahramanlıkları Beşparmak'ta çınlamış, adanın her tarafı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Boş yere nefes tüketmedik. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur. Kıbrıs'ın Türk kalması tarihin namus konusudur.
Kıbrıs bizim için milli bir meselesidir. Hiçbir şartta ihmali olmaz. Kıbrıs 307 yıl hakimiyetimiz altında huzur, barış ve güvenlik içinde yaşamıştır. Nice parlak eserimiz Kıbrıs'ı baştan ayağa kuşatmış bugünlere ulaşmıştır. KKTC'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği demektir. Adımız birdir, amacımız birdir, acımız birdir, arzumuz birdir, anımız birdir. Türk milleti olarak varız, buna da inançla devam edeceğiz. Kıbrıs Türklüğü yok sayılamaz, varlık hakları yokuşa sürülemez. Demokrasinin ilkelerini, turnusol kağıdı gibi Kıbrıs tarihinin üzerine koyarsak kimin antidemokratik, faşist olduğunu herkes görecektir. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan'dan mı izin alacaktık. Ne zamandan beri BMGK, Türk milletinin iradesinin üstüne çıkmıştır. Adada yaşayan halklar bellidir.
Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de atılacak her adım barış arayışlarını yok edecektir. Meselenin özü de bu kadar basittir.
CHP Genel Başkanı, konuğu olduğu ABD merkezli enstitüde Türkiye'ye verip veriştirmiştir. Hatta, ABD ve AB liderlerine yönelik, Türkiye'de demokrasi hareketlerini destekleyin çağrısında bulunmuştur. İBB Başkanı da işbirlikçiliğinin figüranlığını sergilemiştir. 9-10 Kasım'da Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin 52. Dünya Konferansı'ndan kırık dökük yabancı dili ile açılış konuşması yapmıştır. CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşguldür. CHP Küçükçekmece Belediyesi'nin terör örgütü sembolünü parkta kullanması vahim bir olaydır. Mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP bu hallere nasıl düştü? Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye koşuyor? Gündemde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi iddiayı reddetmiştir, Kılıçdaroğlu da reddetmiştir. Kılıçdaroğlu hayreti bıraksın, haysiyetle itiraf etsin. Peki, 13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018'de hazırlanmış çerçeve metni için kurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kimler hazırladı? Federal yönetim hedefini, ana dilde eğitim niyetini kim izah edecek? 2 Haziran 2018'de bir gazetede çıkan açıklamasında, 'Millet İttifakı olarak çalışma yaptık, aşağı yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde' dedi mi demedi mi? Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş ne durdurak bilmiştir.