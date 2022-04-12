HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir'

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir'

12.04.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na eleştiride bulunarak "Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillet ittifakına kulak verirsek sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi takılmış plak gibi söylüyorlar." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

thumbs_b_c_fe40d3094f7514d34058b002ef49f325

"Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillet ittifakına kulak verirsek sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi takılmış plak gibi söylüyorlar.

"Ekonomik sıkıntı varsa el birliğiyle, güç birliğiyle hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa devlet ve millet dayanışmasıyla günü geldiğinde hak ettiği seviyelere mutlaka çıkartırız. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar meymenetsizlerdir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor, Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacakMilyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak
Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme Son Dakika! Rusya'nın Ukrayna işgalini sonlandıracak görüşme
Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Suriyeli göçmenler Göç İdaresine saldırdı! Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Milyonların beklediği müjde gelecek mi? Erdoğan açıklayacak

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Toroğlu, futboldaki skandalı anlattı!

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

Memur ve emekli bu haberi bekliyordu! Zam oranı...

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

'Rus askerleri bana tecavüz etti, eşimi öldürdü'

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

İlginizi Çekebilir

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.