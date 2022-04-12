Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı küreselci, köksüz, kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillet ittifakına kulak verirsek sürekli olarak battığımızı, bittiğimizi takılmış plak gibi söylüyorlar.

"Ekonomik sıkıntı varsa el birliğiyle, güç birliğiyle hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa devlet ve millet dayanışmasıyla günü geldiğinde hak ettiği seviyelere mutlaka çıkartırız. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı, hepsi geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır. Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunlar meymenetsizlerdir. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor, Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor?

