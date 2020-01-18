Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması: Çok önemli şeyler var…

Burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bahçeli, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümüyle ilgili olarak, "57. Hükümet'in başbakanı, ondan önceki dönemlerde de önemli bakanlar kurulu üyesi ve siyasi parti genel başkanlığı yapmış sayın merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak, fikri çizgiyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Allah rahmet eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp" değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK SUÇ DUYURUSU!

Bahçeli, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz, hazırladığınız dosyanın içerisinde neler var?" sorusuna, "Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size. Ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum." yanıtını verdi.

FETÖ'nün siyasi ayağının nasıl ortaya çıkarılacağı yönündeki soru üzerine de Bahçeli, "Yurtta Sulh Konseyi'ni incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız, siyasi ayağı da bulmuş olursunuz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp bir şeydir, değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini."