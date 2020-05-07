Bahçeli'den koronavirüs uyarısı: En ufak ihmal ağır bedellere neden olabilecektir

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar:

Kovid-19 salgınına karşı bütün imkan ve irademizle direniyoruz. İnsan ve toplum sağlığının muhafazası ve müdafaası amacıyla her türlü tedbir zamanında, eş güdüm ve eş zamanlı şekilde devreye sokuluyor. Türkiye büyük bir musibetle mücadele ediyor.

"VAKA VE VEFAT SAYISININ ARTMASINI İÇTEN İÇE DİLEYENLER VAR"

Başarısız olmamızı isteyenler var. Vaka ve vefat sayısının artmasını içten içe dileyenler var. Ülkemizin salgına mağlup olmasını ümit ve özlemle bekleyen kifayetsiz muhterisler oldukça faal ve fazla. Ancak kötümser niyetlerin eninde sonunda kaybetmesi de mukadder.

"VATANDAŞLARIMIZ ONUN BUNUN KUMPASINA ALDANMAZ"

Kovid-19 salgınına karşı en büyük mukavemet ve muvaffakiyetimiz alınan tedbirlere milletimizin uyması ve muhtemel risklere karşı uyanık durmasıdır. Vatandaşlarımız fazilet ve feraset sahibidir. Ona buna kulak asmaz, onun bunun kışkırtmasına, kumpasına aldanmaz.

"FELAKETLERİN TAARRUZUNU BOZGUNA UĞRATIRIZ"

İnanıyorum ki, fertlerinin birbiriyle ilgili kaygı taşımadığı, birbirinin hakkını ve hukukunu teslim ve telif etmediği toplum veya milletlerin ayakta kalma şansı yoktur. Ben değil biz dedikten, hassas ve sorumlu hareket ettikten sonra felaketlerin taarruzunu bozguna uğratırız.