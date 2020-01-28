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Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8'lik deprem sonrasında depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelene 4.8'lik depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır. Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Yüce Allah’tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum. Ayrıca Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan
rahmet diliyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Manisa deprem

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