Bahçeli'den Meclis'teki 23 Nisan özel oturumuyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenecek olan 23 Nisan özel oturumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız Kılıçdaroğlu'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir.

Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır.

23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.

(İnfaz düzenlemesiyle ilgili) Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir.

Ayrıntılar gelecek...

