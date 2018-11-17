HABER

Bahçeli'den MHP'li vekil Cemal Enginyurt açıklaması: Sözleri partimizi bağlamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un son dönemdeki açıklamalarının MHP'yi bağlamadığını söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un AK Parti ve ittifaka ilişkin sözlerine tepki geldi. Bahçeli, Enginyurt'un sözlerinin MHP'yi bağlamayacağını ifade etti.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi politikalarının nasıl teşekkül ettiği, söz ve açıklama sınırının ne şekilde oluşup olgunlaştığı belli ve bilinmektedir.

Parti yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, milletvekillerimiz ve diğer teşkilat mensuplarımız belirlenmiş politik ilkelere aynen uymakla mükelleftir.

Bu kapsamda partimizin siyasi faaliyetlerinin belirlenmesinde, parti politikalarının tezahürüyle birlikte kamuoyuna aktarılmasında Ordu Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt’un değerlendirme ve açıklamaları Milliyetçi Hareket Partisi’ni bağlamayacaktır.

Aziz milletimize ve siyasi muhataplarımıza saygıyla duyurulur.

CEMAL ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

Enginyurt AK Parti'ye yönelik olarak ittifak konusunda "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. 31 Mart akşamı aksi olduğu takdirde birileri Külliye'de çok ağır zılgıtlar yiyebilir. Herkes aklını başına alsın." demişti.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Dilek Akdemir, Çatalca'da Ak Parti’den aday adayıDilek Akdemir, Çatalca'da Ak Parti’den aday adayı
Yerel seçim anket sonucunda ilginç detaylar! Seçmen neye göre oy verecek?Yerel seçim anket sonucunda ilginç detaylar! Seçmen neye göre oy verecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
devlet bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Fatih Portakal: Bu iddia doğru ise ne açıklayacaksınız?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Okuyucu Yorumları 16 yorum
bahçeli akp ye katıldı ama enginyurt un haberi yok la sen nasıl bi vekilsinki boş boş konuşuyorsun bahçeli akp ve tayip babasına laf söyletmez bilesinnn
sizi bağlamaz ama bizi bağlar her konuşacağı
Içirdikleri ilaçlı gazozun etkisi geçti mi ?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylara 'bekleyin' uyarısı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Uğur Dündar, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ne söyleyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.