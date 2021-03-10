Bahçeli'den 'Miraç Kandili' paylaşımı

Twitter hesabından Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı paylaşımında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yükseliş vardır, yükseliş vardır, kimi yükselir sürünerek, kimi yükselir süzülerek. Yükselmek için yürek gerekir. Yürek için iman gerekir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları kaydetti: "İman için insan olmak, insan için de ahlak gerekir. Ulvi bir yükseliş kutlu bir diriliş ruhuna, kutsal bir inanç onuruna ihtiyaç duyar. Yükselmek zordur, tutunmak daha zordur. Öyle yüksekler vardır ki bazen akılla, bazen irfanla, bazen de ilimle dahi kavranamaz. Hakiki bir yükselişin sırrına erenler, sırrın da sırrına geçenler, hatta okyanusun içindeki damlayı değil de damlanın içindeki okyanusu görenlerdir. Mayası sağlam, manası engin, maksadı göz kamaştırıcı olan ihlaslı yükselişler nice manevi hikmet ve mucizeleri perde perde aralar. Görülmeyenler görülür, semaların ötesi gösterilir, ezeli bir sevda ebedi sevenle buluşur. Bu buluşma nur olur yağar, nimet olur akar. Günahkar bir bedenin tamahkar ve tavizkar bir bedeli olacaktır. Bu durumda olanlar için tesadüfi bir yükselişin mahut akıbeti sadece düşüş değil, ani ve acıklı bir çakılmadır. Müşrikler buna müstahaktır. Diliyle kalbi arasında duvar örülen münafıkların sonu da bu şekildedir."

Yükselişin ancak onu hak edenlerin mükafatı olduğunu belirten Bahçeli, paylaşımında alçak yerlerin de yükseğinin bulunduğunu ancak bu yüksekliğin çöldeki bir seraptan farklı olmadığına işaret etti. Bahçeli, bu seraba kapılanların, yükseliyorum sanırken aşağıların da aşağısına doğru irtifa kaybettiklerini anlayamayacağını, algılayamayacağını vurguladı. Miraç gecesi, muhteşem bir yükselişin, beşeri akılla izah edilemeyen manevi bir yolculuğun yaşandığına dikkati çeken Bahçeli, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya ihtişamlı bir seyahatle yükseldiğini hatırlattı. "MÜSLÜMANLARIN KANINI KİMLER DÖKTÜ" Miracın sadakatin, vefanın, bağlanışın, ahlaklı bir duruşun gecesi olduğunun altını çizen Bahçeli, "Miraç, mümin kalplerin, Müslüman gönüllerin iftihar kutbu, irade kudretidir. Miraç, duadır, dilektir, şükürdür, Cenab-ı Allah'ın eşsiz bir lütfudur. Önemle vurgulamak isterim ki, şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Miraç ise nimeti vereni görmenin emsalsiz ikramıdır." ifadelerini kullandı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, şunları kaydetti: