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Bahçeli'den Orta Doğu çıkışı! O ülkelere seslendi: 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.08.2024 16:25
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MHP lideri Devlet Bahçeli Orta Doğu'da ateşkes rejiminin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den Orta Doğu çıkışı! O ülkelere seslendi: 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli'den gerilimin en üst düzeye çıktığı Orta Doğu'yla ilgili yeni bir açıklama geldi. Barış ve huzurun sürdürebilmesi için kalıcı çözüm olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir “Kudüs Paktı” oluşturulmalıdır." çağrısında bulundu.

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Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;

"Geldiğimiz noktada öncelikle katliamı durduracak bir ateşkes rejiminin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ardından Orta Doğu’da barış ve huzuru sürdürebilir kılacak adımların süratle atılması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir “Kudüs Paktı” oluşturulmalıdır.

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2) Türkiye, 1967 şartlarında başkenti doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin derhal kurulmasının Ortadoğu’da kalıcı barış ve çözüm için tek seçenek olduğunu başından beri ileri sürmektedir. Türkiye Filistin davasının samimi savunucusudur. İktidarıyla muhalefetiyle aziz Türk milleti bu mücadeleyi sürdürmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Orta Doğu
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