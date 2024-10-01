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  4. Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması!

Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması!

01.10.2024 20:50
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşmasına ilişkin, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." dedi.

Bahçeli'den Özgür Özel ve DEM'li Bakırhan ile tokalaşma açıklaması!

Bahçeli, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışı sırasında Özel ve Bakırhan ile tokalaşmasının sorulmasına karşılık Bahçeli, "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." dedi. yanıtını verdi.

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"EL SIKMA DEĞERLENDİRMENİN İŞARETİDİR"

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılı açılışında İsrail'e yönelik uyarılarını sorması üzerine, Erdoğan'ın muhtemel gelişmeler üzerinde kararlı bir şekilde durduğunu ve bu manada Türk milletini de uyardığını belirtti.

Başka bir gazetecinin, "Bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, "El sıkma değerlendirmenin işaretidir." ifadesini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, "DEM parti ile de bir temasınız oldu. Bir başsağlığı dilemişiniz." sözleri üzerine de "Evet, doğrudur." dedi.

Öte yandan Bahçeli, resepsiyonda milli paralimpik sporcularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Özgür Özel mhp genel başkanı devlet bahçeli
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