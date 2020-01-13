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  4. Bahçeli'den rahatsızlığının ardından bir ilk

Bahçeli'den rahatsızlığının ardından bir ilk

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği sağlık probleminin ardından 2020 yılının ilk TBMM Grup Toplantısı’na katılacak.

Bahçeli'den rahatsızlığının ardından bir ilk

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş sebebiyle 4 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. 3 haftalık bir dinlenme sürecinin ardından kameraların önüne ilk kez çıkan Bahçeli, parti içerisindeki çalışmalarını yavaşlatmıştı.

Uzun süren aranın ardından 2020 yılının ilk günlerinde siyasete aktif ve hızlı şekilde başlayan MHP Lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı’na katıldı. Bahçeli, partisinin 2020 yılındaki ilk TBMM Grup Toplantısı’nda da Meclis’te bulunacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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