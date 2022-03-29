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Bahçeli'den şeker stoku tartışmalarına ilişkin sert açıklamalar

29.03.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye'de şeker fiyatlarındaki artışın gerçeği yansıtmadığını söyleyerek stokçulara sert tepki gösterdi. Bahçeli ayrıca Türkiye'nin şeker ihtiyacını açıklayarak Türkiye'de şeker fazlası olduğunu ifade etti.

Bahçeli'den şeker stoku tartışmalarına ilişkin sert açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisini grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında Türkiye'nin gündeminde son zamanlarda tartışmalara yol açan şeker stokçuluğu ve şeker fiyatlarındaki fahiş artış konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"PİS BİR SİYASİ KUMPAS"

Bahçeli şeker fiyatları ve stokçuluğuyla ilgili şunları söyledi:

"Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun da siyasileştirilmesi, pis bir siyasi kumpastan başka bir şey değildir. Şeker fiyatlarındaki artışın gerçekleri yansıtmadığı açıktır. Ülkemizde yeterli şeker olmasına rağmen önümüzdeki dönemde seker stoklayan fırsatçıların gözünü hırs bürümüştür.

Türkiye'nin yıllık şeker ihtiyacı 2.7 milyon tondur. Şu anda şeker eksiği değil, fazlası mevcuttur. Telaşa ve paniğe gerek yoktur. Dini imanı para olan çıkarcılardan mutlaka hesap sorulmalıdır. "

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