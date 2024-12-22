Bahçeli'den ses getirecek bir çıkış daha: 'Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır'

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili çıkışıyla tüm Türkiye'de gözleri bir anda üzerine çeviren MHP lideri Devlet Bahçeli kritik açıklamalarına devam ediyor. Partililerine seslen Bahçeli, "Şam'a gözünü diken Tel Aviv, Kudüs'te Osmanlı şamarını yer. Tarih bize diyor ki Kudüs'ün ilk durağı Şam'dır. Şam güvendeyse Kudüs de güvende olacaktır. Şam fethedilmişse Kudüs'ün fethi de yakındır" dedi. Bahçeli öte yandan bir 'İmralı' çıkışı daha yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Türkiye yeni yüzyılın zirvelerine hızla tırmanmaktadır. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar patolojik konulardır, siyaset konusu değillerdir. Türk milleti jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir ve yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişe dair bildiklerimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur.

"ÜRKEKLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"

Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Tarihimizi biliyoruz, dostumuzu biliyoruz ve düşmanlarımızı tanıyoruz. Özgüvenimizi zedeleyen ürkekliği kabul etmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

"İNSAN İNSANA CAN OLSUN DİYORUZ"

Biz seçimi yaptık tarafımızı belirledik. İnsan insana can olsun diyoruz. Sevgide buluşalım hoş görüde uzlaşalım. İhtilafların çözümü için irade birliği teşekkül etmelidir. Barıştan herkes bahseder ancak bunun gereğini yerine getiren ne hikmetse çok azdır.

"ESAD ZİLLETİ SONA ERDİ"

Küresel ölçekte insani, siyasi cephelerin yoğunlaştığı bir dönemde doğru siyaset parlak bir geleceğin anahtarıdır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. 54 yıllık Esad zilleti sona erdi. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güvenliği açısından olmazsa olmaz önemdedir.

"MUTLAKA YARGILANMALI"

Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekmiştir. Esad, Lahey'de mutlaka yargılanmalı. İşkenceyle katledilenlerin hesabı katil Esad'dan mutlaka sorulmalıdır. Bu alçak cani Netanyahu ile birlikte mutlaka yargılanmalıdır. Çılgınca eylem ve denemeler yapanların sonu da berhava olmaktır. Şam fethedildiyse Kudüs'ün fethi de yakındır.

CHP'nin politikası, BAAS menşeilidir. CHP'nin gayri milli ve ahlaki siyasetinin başka türlü izahını yapmak hakikaten boşuna bir emek ve zaman israfıdır.

"SURİYE, TERÖRDEN ARINDIRILMALI"

Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer olmamalı, bu örgüt silahlarını Suriye'nin geçiş hükümetine devretmelidir. Tek bir terörist, sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır.

"İMRALI İLE SAĞLANACAK GÖRÜŞMELER SONUCUNDA..."

Kürtler kardeşimiz, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP'nin istismar siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda, terörün bittiği, terör örgütün lağvedildiği ortak gelecek ideali, insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır."