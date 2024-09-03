Bahçeli'den 'Teğmenlerin yemin töreni'yle ilgili ilk açıklama: Hiç kimse kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalı

Türkiye, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni görüntülerini konuşmaya devam ediyor. 30 Ağustos'taki yemin töreni sonrası, Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin okula çağrılıp sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma başlatıldığı MSB tarafından yalanlanmıştı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.

Bahçeli konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır.

Bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir.

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir, ilk Cumhurbaşkanımızdır, Milli Mücadele’nin yol başçısıdır

TSK'yı maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır, bundan kazanç umanlar sukutuhayale uğrayacaklardır.