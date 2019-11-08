Bahçeli'den UEFA'ya tepki: Türklüğe ve İslam'a öteden beri taşınan ön yargı ve küstahlıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Mevlit Kandili'ni Twitter hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Kutlu doğumun aziz anısının güzellik ve görkemiyle idrak edildiğini belirten Bahçeli, "Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşrif ve teşerrüf edişinin yıl dönümünü saygı ve duayla karşılamanın onurunu taşıyoruz. Allah Resulü adalet, ahlak ve akıl mihveri, hoşgörü, merhamet ve fazilet zirvesidir. Aynı zamanda cehaletin karşısındaki ilim ummanı, şiddet, şekavet ve şerrin karşısındaki manevi ufuk, ihlas, iman ve barış huzurudur. Nitekim Efendimiz alemlerin rahmet pınarıdır" ifadelerini kullandı.

'KEŞKE EFENDİMİZ TAM OLARAK ANLAŞILSAYDI'

Hz. Muhammed'in, zulmün kol gezdiği bir dönemde Allah'ın lütfuyla kararan kalpleri tebliğiyle ısıttığını aktaran Bahçeli, "İnsanlık onurunun çiğnendiği, zulmün kol gezdiği, haklıyla haksızın birbirine karıştığı, muhabbet ve hürmetin ayaklar altında kaldığı bir dönemde, Cenab-ı Allah'ın lütfuyla Peygamberimiz, kapanan gönülleri bir güneş gibi ısıtmış, kararan kalpleri muhteşem tebliğiyle ışıtmıştır. Yalan onun karşısında tutunamamış, riya ona rağmen barınamamış, gıybet ve münafıklık onun müdahalesiyle nefes alamamış, müşrik niyetler, batıl hedefler onun mücadelesiyle hezimetle tanışmıştır. Efendimiz buhran içindeki beşeriyete hikmet ve hidayeti tanıtmıştır. Peygamberimiz nur olup vicdanları bereketlendirmiş, şuur olup insanlığı birlik ve kardeşliğe davet etmiştir. Keşke Efendimiz, tam olarak anlaşılıp hayatı ve hedefleri örnek alınabilse ve tatbik edilebilseydi. Böyle olsaydı ne terör olurdu, ne de yozlaşma ve manevi yıkım görülürdü" mesajını paylaştı.