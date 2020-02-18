Bahçeli'den 'yeni darbe tehdidi' ile ilgili söylentilere sert sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Rusya ve ABD'ye sert sözlerle yüklenirken 'yeni darbe tehdidi' ile ilgili söylentilere ilişkin "Darbeyi aklından geçiren varsa 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertipte muvaffak olamayacaktır." açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamasından satır başları: "İdlib ateş çemberine alınmış durumdadır. 1,2 milyon Suriyeli evini barkını terk etmiştir. Masumlar perişan, zalimler pişkindir. Hiçbir suçu günahı olmayan yüz binler birbirlerine sarılarak ısınmaktadır. Türkiye yeterince insani sorumluluğunu yerine getirmiştir. Yeni sığınmacı dalgası ülkemizin kaldıramayacağı ilave bir yüktür. Hazmetme kapasitemiz dolmuştur. Esad, akıl ve vicdan tutulması yaşayarak, kendi halkının kanını akıtmakta, canını almaktadır. Hala Esad ile görüşülsün diyenlerin bu tabloyu görmemesi kabul edilebilir değildir. Bu siyasi körlüğün izahı nasıl yapılacaktır? Esad topraklarını Rusya ile bombalıyor. Altını kalın şekilde çiziyorum; Esad gitmeden barış, huzur ve istikrar mumla aranacaktır.

17 Eylül 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin Soçi'de 10 maddelik mutabakata imza atmıştır. Bu mutabakatın ikinci maddesine göre, Rusya gerekli önlemleri alacaktı. Korundu mu hayır. İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunarak ülkemizin gözlem noktası güçlendirilecekti, olmadı. Ateşkesin takibi için gözlem noktaları taciz ve tahrik kıskacındadır. Hani Soçi

Mutabakatı? Nereye gitti görüşmeler? İkili temaslar, telefon diplomasileri... Yeni saldırı, yeni, şahit haberleri Esed'e pahalıya mal olacaktır. Biz Şam'a girelim diyorsak Ankara'yı tehlike altında gördüğümüz içindir. KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER



Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin bize. İdlib'de sıkışan kimdir? Sen Türkiye Cumhuriyeti'ni bilir misin? İdlib'de sıkışan yok ancak sıkıştırılmak istenen ülkenin Türkiye olduğu kesindir. Sen hangi örgütün fermanını okuyorsun? Ruhunu nadasa bırakmış olanlar, aklını peynir ekmekle yiyenler bizi anlayamaz. 'KREMLİN İYİ BİLMELİDİR Kİ...'



Rusya'yı hiçbir maske artık gizleyemez. Rusya Devlet Başkanı önce Esad'a sıçrayan, sonra kendisine bulaşan kanı temizlemelidir. Biz Rusya'yı 93 Harbi'nden biliriz. Biz Boğazlar üzerindeki emellerinden tanırız. Demiyoruz ki düşman olalım. Dostu da biliriz, düşmanı da biliriz. Astana ve Soçi'ye destek veren biziz. İstediğimiz karşılıklı hak ve çıkarlara saygıdır.

Bizim bu duruşumuzdan Rusya Dışişleri Bakanlığı rahatsızlığını resmen duyurmuştur. Varsın olsun, el ile gelen düğün bayram. İdlib'de şehitlerimizi nereye koyacağız? Tacizlere tepki göstermeyecek miyiz? Zulme ortak mı olalım? Putin söylesin, elinde reçete varsa ona göre mi davranalım? ABD ve Rusya'nın yergisi değil, övgüsünü alsaydık kime ne anlatacaktık? Mazlumlara nasıl bakacaktık? Kremlin iyi bilmelidir ki, biz şehidi siyasi istismara tahvil edecek kadar alçalmayız. Vakti saati geldiğinde, biz bu hesabı faillerinden mutlaka sorarız. Açıklamalarını aynen kendilerine iade ederek, yeni açıklamalarını merakla bekleriz. ABD'YE YANIT



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin algı operasyonlarına kanacak halimiz yoktur. FETÖ, YPG, PKK ile ne yaptıklarını anlatmayı ne zaman gündeme alacaktır? Türkiye, Esad arasındaki gerginlikten sonra niye hatırlandı? ABD neyin peşindedir? İdlib'den

insanlar kitleler halinde Türkiye'ye doğru kaçarken, Putin Esad'ın dizginlerini gevşetmişken ABD ne yapıyor? ABD Türkiye'nin yanında yer aldığını açıklamıştır ama YPG için 220 milyon dolar yardım ayırmayı da ihmal etmemiştir.