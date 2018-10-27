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'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesini köşesinde yorumladı. İyi Parti'nin sorunu çözmek için Meclis'e bir teklif verdiğini, MHP'nin de öneriye önce 'Evet' dediğini belirterek, "Bahçeli'den de zılgıtı yedi! Sonraki oylamada MHP'li vekiller, Bahçeli'nin emriyle 'Çekimser' kalınca önerge reddedildi. Böylece Bahçeli Bey, AKP'ye büyük bir kıyak daha yapmış oldu. Şimdi yüz binlerce mağdur kan ağlıyor!" değerlendirmesinde bulundu.

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

İttifak bozuldu' diyenlere 'Siz Bahçeli'ye bakmayın, çabuk döner, çünkü koltuğu için AKP'ye muhtaç!' dediğini hatırlatan yazar, "Yüz binlerce insan hayal kırıklığı yaşıyor. Bunlar 'EYT' mağdurları. Yani 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar!'Uzun yıllar sigorta primlerini ödemişler, 25 yıllarını doldurup emeklilik hakkını kazanmışlar… Devlet onlara 'Evet emeklisiniz ama bir de yaş barajı var, o yaşı doldurmadan emekli maaşı ödeyemeyiz, bekleyeceksiniz' diyor. İYİ Parti bu sorunu çözmek için Meclis'e bir teklif verdi. Diğer muhalefet partileriyle birlikte MHP de öneriye önce 'Evet' dedi… Dedi ama Bahçeli'den de zılgıtı yedi! Sonraki oylamada MHP'li vekiller, Bahçeli'nin emriyle 'Çekimser' kalınca önerge reddedildi.

Böylece Bahçeli Bey, AKP'ye büyük bir kıyak daha yapmış oldu. ve Erdoğan'a rahat bir nefes aldırırken MHP milletvekillerini çok zor durumda bıraktı. Allah hiçbir parlamenteri MHP'li vekillerin durumuna düşürmesin!" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Valla MHP'li vekillerin yerinde olmak istemezdim... İnsan lideri tarafından tüm seçmenlerinin gözünün önünde bu kadar kişiliksizleştirilir mi yaaaa.. Bir saat önce evet'e el kaldırıyorlar, bir saat sonra çekimser:))))))..
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