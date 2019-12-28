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  4. Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."

Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."


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