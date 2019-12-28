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Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."
Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."
GÜNCEL
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28.12.2019 16:23 |
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Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."
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