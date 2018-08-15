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Bahçeli: "Eğer Pensilvanya'daki hain ülkemize iade edilirse, papazın teslimi gündeme gelebilecek, iki ülke de istediğini almış olacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 14:39 | Son Güncelleme

Bahçeli: "Eğer Pensilvanya'daki hain ülkemize iade edilirse, papazın teslimi gündeme gelebilecek, iki ülke de istediğini almış olacaktır."


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