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  4. Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış! DEM Parti görüşmesinde ilginç iddia: “Bir daha adını bile telaffuz edememişler”

Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış! DEM Parti görüşmesinde ilginç iddia: “Bir daha adını bile telaffuz edememişler”

05.01.2025 10:23
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Türkiye'nin gündeminde en öne çıkan konulardan biri Bahçeli-DEM Parti-Öcalan üçgeninde yaşanan gelişmeler. İmralı'da teröristbaşını ziyaret eden DEM Partili heyetin daha sonra bir araya geldiği MHP lideriyle görüşmesine ilişkin ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Görüşmede sözü açılan bir konuyla ilgili Bahçeli'nin el işareti yapıp "Sakın" diyerek konuyu kapattığı öne sürüldü.

Bahçeli eliyle “Sakın” deyip konuyu hemen kapatmış! DEM Parti görüşmesinde ilginç iddia: “Bir daha adını bile telaffuz edememişler”

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir an önce görüşmesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı. Bu çağrıdan bir süre sonra, geçtiğimiz günlerde taraflar İmralı Cezaevi'nde beklenen görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan hemen her açıklama gündem yaratırken son olarak DEM Parti heyetiyle Bahçeli arasında yaşanan bir diyalog iddiası dikkat çekti.

ÖCALAN'DAN SONRA KURTULMUŞ VE BAHÇELİ ZİYARETİ

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

ÖNDER'İN ELİNDEKİ DOSYA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

DEM-Bahçeli görüşmesinde göze çarpan ayrıntılardan biri Sırrı Süreyya Önder'in elindeki dosyaydı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede DEM Parti'nin gündeme getirmeye çalıştığı bir konuyu Bahçeli'nin kapattığı öne sürüldü. Now TV'de görüşme masaya yatırılırken programın moderatörü Doğan Akın'ın "Tahliyelerden söz ediliyor. Demirtaş da Edirne'de tahliye olacak mı?" sorusunu yönelttiği gazeteci Deniz Zeyrek şu yanıtı verdi:

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BAHÇELİ'NİN ELİYLE "SAKIN" DEYİP KONUYU KAPATTIĞI İDDİASI

"O konuyu gündeme getirmeye çalışmışlar. Bahçeli eliyle 'Sakın o konuya girmeyin' demiş ve kapatmış o konuyu. Bir daha görüşme bitene kadar onu açmamış. Demirtaş'ın adını bile telaffuz edememişler."

AA-20250102-36644810-36644808-MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_DEM_PARTI_HEYETIYLE_GORUSTU

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILAMIŞTI

Bahçeli’nin TBMM’deki makamında gerçekleşen görüşme öncesinde Bahçeli, DEM Partili heyetini kapıda karşılayıp tokalaşmıştı. Görüşmede Bahçeli’ye MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da eşlik ediyordu.

AA-20250102-36644810-36644806-MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_DEM_PARTI_HEYETIYLE_GORUSTU

DEM PARTİ'NİN TEMAS TRAFİĞİ YARIN DEVAM EDECEK

Bu arada DEM Parti'nin yarın TBMM'de başka siyasi partilerle görüşmesi de bekleniyor. İHA'nın aktardığına göre heyet yarın saat 11.00’de Gelecek Partisi’ne gidecek. Daha sonra 13.30’da TBMM’de AK Parti heyeti ile, en son da 15.30’da Saadet Partisi ile görüşecek.

7 Ocak’ta ise heyet 13.30’da DEVA Partisi ve 15.30’da Yeniden Refah Partisi ile görüşecek.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan DEM Parti
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