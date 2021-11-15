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Bahçeli talimat verdi! MHP teşkilatları harekete geçti

15.11.2021 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmalarına Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin emriyle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları da harekete geçti.

Bahçeli talimat verdi! MHP teşkilatları harekete geçti

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 6'ncı güne girilirken MHP teşkilatları Müslüme’nin arama çalışmalarına katkı sunmak için harekete geçti.

BAHÇELİ'DEN TALİMAT

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın yaptığı yazılı açıklamada, Mersin’de bulunan MHP teşkilatlarının, bölge halkı ve görevliler tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katkıda bulunmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatları ile teyakkuza geçildiğini belirtti.

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Arama çalışmalarına katılan bütün ekipler ve vatandaşların her türlü ihtiyacı Gülnar Belediyesi ve MHP teşkilatı tarafından karşılanacak

Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu doğrultuda, öncelikle bizzat Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar belediye ekipleriyle birlikte Müslüme Yağal’ı arama çalışmalarını desteklemektedir. Mersin İl ve Gülnar İlçe Başkanlıkları da çalışmalara bütün gayretleriyle omuz vermektedir. Evladımız Müslüme’nin bir an evvel bulunup ailesine kavuşturulması için çaba sarf edilmektedir. Bütün Türk milletinin yanlarında ve dayanışma içinde olduğunu hissettirmek için, hem küçük Müslüme’nin ailesinin, hem de arama çalışmalarına katılan bütün ekiplerle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı Gülnar Belediye Başkanlığımız ve partimizce karşılanacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Devlet Bahçeli
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