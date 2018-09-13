HABER

Bahçeli: "Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 20:18 | Son Güncelleme

Bahçeli: "Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız."


PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı
CHP'li Sarıbal: Paranın değerinin düşmesi denetimsiz yönetimin sonucuCHP'li Sarıbal: Paranın değerinin düşmesi denetimsiz yönetimin sonucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.