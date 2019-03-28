Bahçeli: Erken seçim yoktur (2)

'İTTİFAKIMIZIN HEDEFLERİ SARSILMAZ DÜZEYDEDİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osbmaniye'deki programının ardından Mersin'e geçti. Partisinin İl Başkanlığı tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemini vurguladı. Bahçeli, "Cumhur İtitfakı masa başında kurulan bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı çıkara dayalı bir ititfak değildir. İttifakımızın duruşu, iradesi, mayası, hamuru, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir. 15 Temmuz gecesi milli direniş sonucunda yükselen ruhun ünvanıdır Cumhur İttifakı. Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. 31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız. Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz, Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksanız. Dedikodu ile geçirecek vakit yoktur. Siyasi ayak oyunları ile Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Mersin'in yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerin iradesini istiyoruz. Herkes tersine giderken biz Mersin'i daha da geliştirmek amacındayız. Mersin'in hizmetine talibiz. Yaşasın Mersin, yaşasın Türkiye, yaşasın milli beka. Sonsuza kadar var olsun büyük Türk Milleti" diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ NEREDE?'

CHP'ye oy veren seçmenleri Cumhur İttifakı çatısı altında toplanmaya çağıran Bahçeli, CHP yönetimine ağır sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede?, bugünkü CHP nerededir? Terör örgütleri ile ilişkili kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir. PKK'lara 'Arkadaş' diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin genel başkanıdır. CHP genel başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU ÜLKÜCÜ OLURSA GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR'

Kılıçdaroğlu'nun milli silah sanayisinden rahatsız olduğunu savunan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayiinden rahatsız. Çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak. Çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muasıp odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş. Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyzlenseydi. Bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar. Bugünkü CHP yönetimi denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur. Bugünkü CHP yönetimi, 'Denizden geçeyim' derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İP yönetimi düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz. CHP ve İP yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehillerinden vazgeçin."