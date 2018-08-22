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Bahçeli: "(FETÖ'cülere iltica hakkı tanınması) Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

Bahçeli: "(FETÖ'cülere iltica hakkı tanınması) Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim."


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