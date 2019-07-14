Bahçeli: FETÖ'yle mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir (2)

BAHÇELİ ÇANKIRI'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'daki programın ardından Çankırı'ya geçti. Çankırı Belediyesi'ni ziyaret eden Bahçeli, çıkışta toplanan kalabalığa seslendi. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından partilerine emanet edilen belediyeleri ziyaret ettiğini bu kapsamda Çankırı'da bulunduklarını söyledi. Bahçeli, yerel seçimde partilerine destek veren Çankırılılara teşekkür ederek, kentin gelişmesi, güçlenmesi için çalışacaklarını belirtti.

'DOĞU AKDENİZ'DEN TAVİZ DEMEK, ANTALYA'DAN TAVİZ DEMEKTİR'

Bahçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de sıkıştırıldığını, 'Yavuz' ve 'Fatih' isimli sondaj gemilerinin haklı ve meşru faaliyetlerinin tüm muhasım çevreleri tedirgin ettiğini kaydetti. Türkiye'nin egemenlik haklarıyla birlikte uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkilerini kullanarak Doğu Akdeniz’de seferde olduğunu söyleyen Bahçeli, "Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, ABD, İtalya, Fransa ve hatta bazı Körfez ülkeleri Akdeniz’de cirit atarken, 'Türkiye’ye ne geziyorsun oralarda 'demek, 'vazgeç bu işten' diye dayatmalarda bulunmak pişkinliktir, utanmazlıktır. Dünya dibimizdedir, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşmaktadır, buna ilgisiz kalmamız, kulağımızın üstüne yatmamız, dahası makus talihe rıza göstermemiz üst perdeden dikte edilmektedir. Doğu Akdeniz’den taviz demek, Antalya’dan, Mersin’den, Lefkoşe’den taviz demektir. Doğu Akdeniz’e sırt dönmek, vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demektir. Eğer hakkımızı aramazsak, hem haktan, hem de şereften mahrum olmak, kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeğidir" dedi.

'PKK'NIN SİYASİ APARATI HDP'DİR'

Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı başlatılan 'Pençe 2 Harekatı'na değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Hakurk, Kandil ve çevresinin tepeden tırnağa temizliği artık beka meselesidir. Ya kanlı terör bitecek, ya da terör milli birliğimizi kemirecektir. Ya zalimler imha edilecek, ya da mazlumlar kaybedecektir. Dikkat ediniz, HDP’yle ittifak yapanlar, terör karşısında seslerini çıkarmıyorlar. Çünkü tarafları bellidir, safları netleşmiştir. İP’i Meclis sıralarına taşıyan, koltuklarına oturtan PKK’nın siyasi aparatı HDP’dir. CHP’ye hem 31 Mart’ta, hem de 23 Haziran İstanbul seçiminde destek veren mihraklar bilinmektedir. Mehmetçiğe kurşun sıkan PKK’lı hainler, 15 Temmuz’da işgale kalkışan FETÖ’cüler CHP’nin, İP’in yoldaşı, kader ortaklarıdır. Bunlar S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi’nin etaplar halinde ülkemize gelişinden rahatsız ve memnuniyetsizdir."

Ramazan SARICA/ÇANKIRI, (DHA)

