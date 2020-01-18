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  4. Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Bahçeli gazetecilerin sorularını yanıtladı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

"(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklaması) Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp" - "(Türk dış politikasını Rusya'nın tayin ettiği iddiası) Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yetkilileri, kurumları tayin ediyor. Orada bir yanılgı var, neyi kast ediyor onu bilemiyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, "Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla partide düzenlenen sertifika törenine katıldı.

Burada, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bahçeli, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümüyle ilgili olarak, "57. Hükümet'in başbakanı, ondan önceki dönemlerde de önemli bakanlar kurulu üyesi ve siyasi parti genel başkanlığı yapmış sayın merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak, fikri çizgiyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Allah rahmet eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz, hazırladığınız dosyanın içerisinde neler var?" sorusuna, "Sabaha kadar vaktin varsa dosyayı burada anlatayım size. Ama çok önemli şeyler olduğunu söylemek istiyorum." yanıtını verdi.

FETÖ'nün siyasi ayağının nasıl ortaya çıkarılacağı yönündeki soru üzerine de Bahçeli, "Yurtta Sulh Konseyi'ni incelerseniz, onun askeri kanadının dışındaki sivil unsurların kimler olduğunu merak ediyorsanız, siyasi ayağı da bulmuş olursunuz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İdlib'den göç edeceklerin terörist olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristlerin kimler olduğunu tanımakta zorluk çekiyor. Türkiye'deki teröristlerle dayanışma içerisinde olanın, oradaki baskılarla Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalan çoluk çocuğu terörist ilan etmesi çok ayıp bir şeydir, değerlendirmedir. Kınıyorum kendisini."

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu heyetinin kendisini ziyareti ve Türkiye'nin milli aracından sipariş verip vermediği yönündeki soru üzerine de Bahçeli, "Biz eskiden beri bu yeni üretilmiş olan araçların 'deste başı' diye tabir edilen unsurundan bir tanesini almak isterdik." dedi.

Bahçeli, ceza infaz yasası ile ilgili soru üzerine de "Son tasarıyı henüz daha bilemiyoruz. Ama bizim hazırladığımız tasarı, Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini dikkate alarak beklemeye almıştık, hala beklemede." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin dış politikasını Rusya'nın tayin ettiği açıklamasının hatırlatılması üzerine Bahçeli, sözlerini "Rusya tayin etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yetkilileri, kurumları tayin ediyor. Orada bir yanılgı var, neyi kast ediyor onu bilemiyorum. İyi ki Amerika tayin etmiyor." diye tamamladı.

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