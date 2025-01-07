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Bahçeli 'gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın' diyerek duyurdu: Türk milleti rahat bir nefes alacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.01.2025 10:52
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştiren Bahçeli geçtiğimiz günlerde de DEM Parti heyetini ağırlamıştı. Bahçeli'nin önümüzdeki süreçle ilgili ne diyeceği ise yakından takip ediliyor. Bahçeli grup toplantısında 'terör bitecek, kardeşlik bilenecek' derken 'Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın' ifadelerini kullandı.

Bahçeli 'gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın' diyerek duyurdu: Türk milleti rahat bir nefes alacak

Siyaset gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' sözleri sonrası yeni bir döneme girmişti. 2025'in ilk günlerde de hareketlilik devam ediyor. DEM heyeti terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı'da ziyaret ettikten sonra siyasi partilerle görüşmelere başlamıştı. İlk ziyaret ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP'ye gerçekleşmişti. Süreçle ilgili sözleri dikkat çeken Bahçeli Meclis'te grup toplantısında partililerine sesleniyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

  • Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin zamanı dolmuştur, korku siyasetini geçim kapısı görenlerin sahne ışıkları sönmüştür.

  • Bizim dava ve vatan sevgimizi tartışmaya açacak fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Boşa geçecek bir saniyemiz yok. Gocunan gocunsun hoplayan hoplasın, diyorum ki terör bitecek, kardeşlik bilenecek ve Türk milleti rahat bir nefes alacak. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

  • Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ayağa kalkma vaktidir. Suriye'de PKK'ya yer yok. Suriye'yi iç savaşa çekmeyi amaçlayan mekanizma işletilmektedir. PKK/YPG'ye bölgede asla yer yok. Suriye'de istikrar kırmızı çizgimizdir. Biz ne içimizde ne dışımızda terör örgütü istemiyoruz.

  • Arabesk müzik devamlı horlanmış, küçümsenmiş, bununla da kalmamış bir dönem yasaklanmıştır. Yitik sevdalara ses olan sanatçılarımız öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, acılarını hissedemeyenler arabeski çağ dışı bulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedasıdır. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran, değerli kardeşim, Allah vergisi sesi ile gönüllere su serpen Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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