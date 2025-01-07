Bahçeli 'gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın' diyerek duyurdu: Türk milleti rahat bir nefes alacak

Bizim dava ve vatan sevgimizi tartışmaya açacak fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Boşa geçecek bir saniyemiz yok. Gocunan gocunsun hoplayan hoplasın, diyorum ki terör bitecek, kardeşlik bilenecek ve Türk milleti rahat bir nefes alacak. Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.