"Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım" sözlerini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP’nin ucuz siyasi kafasına göre cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Yani partisiyle bağı kesilmeliymiş. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsa Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin. Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Bununla birlikte, taşıdığı ve işgal ettiği makam ve mevki ne olursa olsun her devlet ve siyaset adamı hukuka uymakla mükelleftir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle devlet hayatında fiili-hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun mühim olan cumhurbaşkanlığı sıfatını taşıyan değerli şahsiyetin görevinin yeter ve gerek şartlarını objektif esaslara muvafık, hukuki ve ahlaki kurallara riayet ederek icra etmesidir. Bugünkü hayat ve siyaset verileri ışığında diyebiliriz ki mutlak bir tarafsızlık akıl ve mantık ölçüleriyle çelişecek, eşyanın tabiatıyla ters düşecektir. Hz. Mevlana’nın ’Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün’ tavsiye ve tembihi devlet hayatında 16 Nisan halkoylamasıyla hukukileşmiş, 9 Temmuz 2018’den itibaren de resmileşmiş ve tescillenmiştir."

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun kıvranması, huzursuz olması, keyfinin kaçması, kriz ayinine çıkması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır" diyen Bahçeli, "Millet zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sevmiş, benimsemiş, geleceğini bu yeni sistemde görmüştür. Bor’un pazarı çoktan bitmiş, Niğde yolu görünmüştür. CHP Genel Başkanı, devşirilmiş ve döne döne çula çaputa dönmüş siyasi iplikçilerle eski sistemin özlemini duyarken, tenakuzlara batmaktan da kendisini kurtaramamaktadır. Aklıyla dili arasına kara kediler girdiğinden pot kırmanın yanında zor durumlara bodoslama düşmektedir. CHP Genel Başkanı’nın 5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’a yaptığı bir ziyaret esnasında gönlüne inen perdenin düşünme melekelerini de etkilediğine dinleyen herkes bizzat şahit olmuştur" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun “Eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikâyetçiydik" sözlerini anımsatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının siyasi çap ve çeperini genişletip ’hıyarım var’ diyen kim varsa tuz alıp koşmasından anlaşılan biraz ürkmüş, ’ne oluyoruz, nereye düştük’ sorusunu zannederim kendisine sormaya başlamıştır. İstanbul’da sorulan bir soruyu şu ilginç ve her tarafa çekiştirilecek cevabı veren aynısıyla CHP Genel Başkanıdır. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ’Eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik.’ Madem rahatsızdın, bu kadar beyhude çırpınışa ne gerek vardı? Gül gibi geçinip gidiyordun, merhum Neşet Ertaş’ın dediği gibi, ’Nemize yetmiyor el kadar hasır’ der dururdun. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka, karanlık basınca başka konuşmaktadır. Yalan derseniz, çizmeyi aşmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum, su alan teknesinin içinde ayağına geçirdiği dalış paletiyle yüzme hazırlığı yapmasını doğrusunu isterseniz hayretle takip ediyorum. HDP’nin Meclise ittiği, CHP’nin çekiştire çekiştire koltuklarına oturttuğu ipçilerin aklına bakıyorsa, elde olta su dolu bardakta balık avına çıkması bile neredeyse an meselesidir. İki ileri bir geri gide gide ya uçtuğuna inanarak bir uçurumdan kendisini boşluğa bırakacak ya da dolandığı iple Kandil’e tırmanıp bir mağara deliğinde başını yiyecektir. Demedi demesin, beni dinlesin, gidişat hayra alamet değildir. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu ısınıyor, kader ağlarını dört bir koldan örüyor."

"Eski sistemden şikayetçi olduğunu ileri süren CHP Genel Başkanı, burada dursa iyi, bununla yetinse tamam, fakat bir kere yama dikiş tutmayınca dil döndükçe dönüyor, kendisini yalancı çıkarıyor" ifadesini kullanan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yer vererek, "Konuşmasının başka bir yerinde diyor ki, ’Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla parlamenter sistem isteriz’, ’Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı, ben annemi çok özledim, bugün 23 Nisan.’ CHP Genel Başkanı’nın hali pür melali aynen budur. Genel başkanından rol kapmak için durum ve fırsat gözleyen İstanbul’un yeni belediye başkanı da, boş zamanlarında makamına uğrarken, geri kalan zamanlarında üstüne vazife olmayan her şeyle uğraşmaktadır. İstanbul’u halletmiş olacak ki, Diyarbakır’a gitmek istediğini söyleyerek, ’Bu toplumu barıştırmamız lazım’ sözleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Hatta dilinin altındaki baklayı çıkarmış ve şöyle konuşmuştur; ’Yarınlarda siyasette bir başka alanda başarı elde edebilir miyim sorusunun kriteri İstanbul’daki başarımdır.’ Maksat hizmet değil, gizli ve adrese teslim hesaptır" ifadelerini aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a özlem duyduğunu söyleyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş hasreti ise bu şahısta günden güne kabarmaktadır. Herkes iyi bilmelidir ki, bu toplumda, bu millette, bu ülkede küslük, dargınlık, kırgınlık olmadığı için barış ve barıştırma söylemleri tehlikelidir, fitneyi selamlamaktır. Aynı zamanda şeytani bir üsluptur. Türk milleti asırlar boyunca var olagelmiş köklü bir kardeşliğin, kaderde, sevinçte, anıda, acıda bir ve beraber olmayı başarmış kuvvetli bir iradenin beşeri kıvanç ve onurudur. Bu kıvanç özenle korunacak, bu onur övgüyle yaşayacak ve yaşatılacaktır. Yeni sistem olmuştur. Yeni sistemin siyaset ve stratejisi el birliğiyle, güç birliğiyle Türk milletinin tamamını kucaklayacaktır. CHP’nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir. Bilhassa vurgulamalıyım ki, 15 Temmuz bir milattı, bir kavşaktı. Biz Tanzimat döneminin hatalarına düşemezdik. Kaht-ı rical, yani devlet adamlığı eksikliği var diyerek boş bahanelere sığınamazdık. Tehditlere sırtımızı dönemezdik. Milli bekamıza pusu kuran alçaklarla gerekirse göz göze, gerekirse göğüs göğüse mücadele etmekten de korkamazdık, nitekim korkmadık, kaçmadık. Aynı yollardan geçerek farklı bir sonuca ulaşılacağını düşünemeyiz. Kendi içimizde bir olmazsak, iri olmazsak, diri kalmazsak bölünüp parçalanmamız katidir, kesindir. Leyleğin ömrü laklakla geçer, tıpkı zillete düşenler gibi. Bunu biliyoruz" dedi.