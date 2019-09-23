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Bahçeli, hastanede (2)- Yeniden

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 14:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlanması üzerine hastanede tedaviye alındı.

Bahçeli, hastanede (2)- Yeniden

Nursima ÖZONUR-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlanması üzerine hastanede tedaviye alındı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi, mükemmel durumdadır" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde rahatsızlanması üzerine Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir. Hastane başhekimi geniş bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" dedi. Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.
Açıklaması ardından içeriye giren Yalçın, bir süre sonra hastane çıkışında yaptığı açıklamada ise "Genel Başkanın tetkikleri olumlu çıktı, sağlığı yerinde" açıklamasını yaptı.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ: SAĞILK DURUMU İYİ
Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ise sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

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