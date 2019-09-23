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Bahçeli, hastanede (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

TABURCU EDİLDİ Sabah saatlerinde rahatsızlığının ardından Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti.

TABURCU EDİLDİ
Sabah saatlerinde rahatsızlığının ardından Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret etti. Koca, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Genel durumu son derece iyi. Hastanede yatışının zorunlu olabileceği bir durumu söz konusu değil. Hafif bir ateş yakınması ile gelip, genel tetkikleri yapılıp, herhangi bir ciddi sorun olmadığı, bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu, bununla ilgili tedavinin başlandığı, bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek evde tedavisi devam edilmiş olacak. Ciddi bir sorunu olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 'Geçmiş olsun' diyorum. Kendisi zaten ayakta, konuşabiliyor" dedi.
Bakan Koca, hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra Bahçeli, saat 15.39'da Başkent Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte hastaneden çıktı. Partililerin alkışları eşliğinde makam aracına binen Bahçeli'nin dinlenmek için evine geçtiği belirtildi.
DESTİCİ: GEÇMİŞ OLSUN
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Destici mesajında, "Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan MHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Allah'tan acil şifalar diler, en kısa zamanda tedavisi tamamlanıp, taburcu olması duamızla, geçmiş olsun dileklerimi iletirim" dedi.
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