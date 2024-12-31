Bahçeli "Hayırlı başlangıç" dedi, Destici rest çekti: "PKK'ya bunlar açıkça ifade edilmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkından yararlanmasını' gündeme getirdi, Türkiye'nin gündemi bir anda değişti. Devamında Suriye'de Esad rejimi devrilirken terör örgütü PKK/YPG de köşeye sıkıştı. Son olarak ise DEM Parti, İmralı Cezaevi'nde Öcalan ile görüştü. Öcalan'ın mesajının paylaşılmasının ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert bir çıkışa imza attı. Destici ayrıca Suriye'de yaşanan gelişmelere değindi, bir de asgari ücretin revize edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

İMRALI'DAN ÖCALAN'IN MESAJI GELDİ: POZİTİF ADIM ATMAYA, ÇAĞRI YAPMAYA HAZIRIM

28 Aralık'ta DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından, Öcalan’ın düşünce ve yaklaşımının genel çerçevesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır. Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

BAHÇELİ: İMRALI-DEM GÖRÜŞMESİ HAYIRLI BİR BAŞLANGICIN İVMESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise söz onusu görüşme ve Öcalan'ın mesajını "Demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış, hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur" sözleriyle yorumladı.

DESTİCİ: TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE DÖNMEYE BAŞLAMASI SEVİNDİRİCİ VE OLUMLU

Bugün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. 2024 yılında Türkiye ve dünyayı etkileyen olaylar yaşandığını belirten Destici, Suriye'deki gelişmelere değindi. Destici, "Türkiye’deki Suriyelilerin tekrar evlerine dönmeleri için gerekli hukuki ve siyasi altyapı oluşturulmuştur. Güvenli ortam sağlanmıştır. Ekonomik faaliyetler işler hale getirildiğinde, temel insani ihtiyaçlar ve altyapı sağlamlaştırıldığında, Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri süreci hız kazanacaktır. Esed rejiminin sona ermesiyle Türkiye’deki sığınmacıların ülkelerine, Suriye’ye dönüşlerinin başlamış olması da sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. İnşallah önümüzdeki günlerde dönüşler daha da artacak ve 1 yılın sonuna geldiğimizde ülkemizde bulunan 3 milyona yakın Suriyeli sığınmacının 2 milyonu ülkelerine dönmüş olmalıdır. Bizim beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET REVİZE EDİLMELİ"

2024 yılında alt ve orta gelir gruplarının ekonominin zorlukları derinden hissettiğini vurgulayan Destici, 2025 yılı asgari ücret zammının beklentileri karşılamadığını vurguladı. Destici, "Ekonominin bugünkü şartlarında asgari ücretle çalışan bir insanın, başka bir geliri yoksa ve kira veriyorsa, hayatını idame ettirmesi mümkün değildir. Bunun için tekrar, asgari ücretin 2024 yılı enflasyonu ki; ocak ayının ilk günlerinde açıklanacak, en azından enflasyon oranına göre revize edilerek artırılması ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanarak bu rakamı belirlemelidir. Son toplantıya işçileri temsilen TÜRK-İŞ katılmamıştır. Dolayısıyla enflasyon rakamları açıkladığında, TÜRK-İŞ'in katılacağı bir toplantı gerçekleştirilmeli ve asgari ücret revize edilmelidir. Cumhurbaşkanımızın sürekli dile getirdiği, 'Asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözü de ilgili bürokratlar tarafından yerine getirilmelidir, sağlanmalıdır. Ayrıca emeklilerimizin de mağduriyeti yıl başında giderilmeli ve en düşük emekli maaşı 20 bin TL'nin üzerine çıkarılmalıdır" diye konuştu.

'ÇÖZÜM SÜRECİ' ÇIKIŞI: "AYNI TAHRİBAT YİNE YAŞANIR"

Destici, Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir PKK terör örgütü ile uğraştığını ve PKK'nın Orta Doğu'daki çatışmalar ile dış etkenlerden bağımsız bir yapıda değerlendirilemeyeceğini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

"Bize göre, yeni bir ‘çözüm süreci’, ilk denemedeki hataların ve sürecin sonunda gördüğümüz tahribatın yeniden yaşanmasından başka bir şey olmayacaktır.

"TERÖRÜN KÖKÜ KAZINIR VE BİTİRİLİR, HEPSİ BU KADAR"

Bir kez daha hatırlatıyoruz ki; terörle, teröristle müzakere olmaz, mücadele olur, terörün kökü kazınır ve bitirilir, hepsi bu kadar. Bunları söyledik ve inandığımız doğruları söylemeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin herkese ve her kesime söyleyecek sözü, yetecek gücü vardır.

"PKK'YA BUNLAR AÇIKÇA İFADE EDİLMELİDİR"

PKK’ya, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir çivi bile sökemeyeceği, baş kaldıranların başının koparılacağı; ABD’ye, sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurdurmayacağımızı, ne pahasına olursa olsun Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan bir operasyonu gerçekleştirmesinin asla mümkün olmadığını, bu amaç için terörü yöntem olarak kullanmaktan vazgeçmezse bunun bedelini ödeyeceğini; Irak ve Suriye’ye, sınırları içindeki PKK/PYD/YPG'ye karşı mücadele etmezlerse o terör artıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yok edeceğini; içimizdeki terör unsurlarına ise hukuku keskin bir şekilde uygulayacağını açıkça ifade edilmelidir.

"KAYYIM ATAMALARI BU SÜREÇLERDEN ETKİLENMEMELİDİR"

Bu arada kayyım atamaları da devam etmelidir. Bu süreçlerden etkilenmemelidir. Terörle mücadele asla bu süreçlerden etkilenmemelidir. Geçmiş çözüm sürecinde bunun olumsuz etkilerini hep birlikte yaşadık. Onun için terörle mücadele topyekun, aralıksız, nefes aldırmaksızın devam ettirilmelidir. Bizce yapılması gereken budur."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır