Bahçeli, HDP hakkında hızla kapatma davası açılmasını istedi: 'Aksi halde MHP gereğini yapacak'

"HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmasının bedelini kanun, millet ve tarih önünde kesinlikle ödemelidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır."

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyi kabul ettiğini anımsatan Bahçeli, söz konusu eylemlerin, Türkiye'yi bölme ve bitirme senaryosunun parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin "terör eylemlerine" boyun eğmesini isteyen çevrelerin yıllardır faal halde olduğunu savunan Bahçeli, "Yozlaşmış ve soysuzlaşmış demokrasi arzusu taşıyanların, 6 Ocak günü ABD Kongresi'ne yapılan boynuzlu baskından ilham aldıkları bir başka altı çizilmesi gereken husustur" görüşüne yer verdi.

madde ne öngörüyor?

Bahçeli'nin göndermede bulunduğu Siyasi Partiler Yasası'nın 100. maddesi, siyasi partiler hakkında kimlerin, nasıl dava açabileceğini düzenliyor. Söz konusu maddeye göre, bir siyasi partinin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı resen dava açabildiği gibi Adalet Bakanı'nın talebi üzerine ya da bir siyasi partinin talebi üzerine açılabileceği hükme bağlanıyor. Davanın bir siyasi parti tarafından açılması ise "Bu partinin son milletvekili genel seçimlerine katılmış olması, TBMM'de grubu bulunması, ilk büyük kongresini yapmış olması, partinin merkez karar ve yönetim kurulunun üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile dava açılmasının istenmesi yolunda karar alınmış bulunması ve istemin parti adına parti genel başkanı tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılmış olması gerekir" hükmüne bağlıyor.

Bu maddeye göre MHP'nin dava açma yeterliliği bulunuyor.

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CHP ve İYİ Parti'nin kapatma çağrılarına itiraz ettiğini savunan Bahçeli, bu itirazların "suç ve suçluyu koruma" niteliğinde olduğunu ve bu durumun teröre yardım ve yataklık olarak ayrıca değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verdi.