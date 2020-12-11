Bahçeli: “HDP Kapatılsın”

Twitter üzerinden açıklama yapan MHP lideri Bahçeli’nin gündeminde 10 Aralık İnsan Hakları günü nedeniyle aralarında siyasetçi, yazar, gazeteci, hukukçuların bulunduğu 805 kişinin yaptığı ortak açıklama vardı. Bahçeli, açıklamayı imzalayanlar için “aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimliksiz akademisyenler” gibi ifadeler kullandı. Bahçeli, “10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle, yine bildik aydın müsveddeleri, kiralık kalem, sözde gazeteci ve kimliksiz akademisyenlerden mürekkep 805 çürük şahıs sipariş bir zillet bildirisine ortaklaşa imza atmışlardır. İhanet masasının başında mama kuyruğuna girmişlerdir. Özellikle siyasileri(?) içeren bir af çıkarılmasını, Anayasa ve AİHM kararlarına(?) rağmen sözde tutsaklıkları sürdürülen muhalif aydınların, siyasetçilerin özgürlüklerine kavuşturulmasını dile getirmişlerdir. Nasıl olsa dilin kemiği, bölücülerin karakter ve keyfiyeti yoktur. Bölücülük pervasızdır, pişkindir, pisliktir. Bölücülük medyada, üniversitede, belediyede, Meclis’tedir. Türkiye terörün belini hamd olsun kırmıştır, dağdaki eşkıyanın mukavemeti kırılmış, teröristlerin yurt içinde yurt dışında sonları görünmüştür. Bu gelişme tarihidir. Kandil’in sesi kesilmiş, teröristlerde korku dağları sarmış, kaçacak ve saklanacak yeni delikler aramaya başlamışlardır. Ancak bu defa da TBMM’de grubu bulunan terörizmin vekil suretleri sabırları zorlayan, tahammülleri test eden konuşmalarla yegane mihrak haline gelmişlerdir” dedi.

“HDP kapatılsın”

Bahçeli’nin hedefinde HDP de vardı. Bütçe görüşmeleri sırasında yapılan konuşmalar üzerinden HDP’yi sert dille eleştiren Bahçeli, HDP’nin kapatılmasını istedi. “HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır” diyen Bahçeli açıklamalarını şöyle sürdürdü: "HDP isimli husumet ve hıyanet oluşumu demokrasinin ardına saklanarak, özgürlük ve insan hakları sığınağına yuvalanarak Türkiye’ye meydan okumaktadır. HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgahıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır.”

Demirtaş ve Kavala davaları

MHP lideri Bahçeli’nin hedef aldığı konulardan biri de Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın durumu oldu. Demirtaş ve Kavala ile ilgili davaların uzamasını eleştiren Bahçeli, yargı reformunun önceliğinin bu davaları sonuca bağlamak olması gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Terörist Demirtaş veya Sorosçu Kavala hakkında karar oluşmalı, hukuken suçlu olup olmadıkları da teyit ve tescil edilmelidir. Yargı reformunun önceliği bu olmalıdır. Cezaevinde tutuklu bulunan bir teröristten demokrasi abidesi çıkarma çabalarına bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri geldiğimiz bu aşamada bir son vermelidir. Kim olursa olsun, muhatap şahısların hakkında Türk adaletinin vereceği her karara saygı duymak da temel ilkemizdir. Terörist Demirtaş davasının bu kadar sürmesinin, mesela 16 Mart 2021’e ertelenmesinin makul bir nedeni var mıdır? Suç ve suçluyla gecikmeksizin mücadele edilmelidir. 2021 yılında terörle ilgili tüm davalar sonuçlanmalı, Türkiye bu bahsi hukuken kapatmalıdır. Dağdaki azimli mücadelenin aynısını siyaset ve toplum hayatında da yapmak, bu mücadeleyi zaferle taçlandırmak istikbalimize muhterem bir hizmet, istiklal haklarımıza muhteşem bir hediye olacaktır” diye konuştu.

Bu arada VOA Türkçe’nin ulaştığı HDP kaynakları Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin yorum yapmadı.

